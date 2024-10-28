以色列卡車撞公車站1死30傷！乘客壓車底哀號　司機疑恐攻遭擊斃

記者張方瑀／綜合報導

以色列中部一輛卡車27日衝撞一處公車站，導致正在下車的數十名乘客被波及，至少8人被壓在車底下，最終造成1人死亡、30人受傷，而肇事司機則被現場一名持槍民眾擊斃。由於公車站位置相當靠近以色列一處軍事基地，因此當局正朝恐怖攻擊方向進行調查。

▲許多公車乘客被壓在卡車底。（圖／翻攝自X）



根據BBC報導，這起事件發生在27日上午，當時阿拉伯裔的卡車司機納圖爾（Rami Natur）開車衝向葛利洛特（Glilot）地區一處公車站，導致數十名正在下車的乘客受到波及，當中有8人被卡車壓在車底，最終造成1人死亡、30人受傷。

報導指出，許多傷者是當天準備前往附近博物館的退休人士。目擊者摩西（Yechiel Ben Moshe）表示，「當時公車停好，大家正在下車，結果一輛卡車從後方衝過來，我聽到巨大的撞擊聲。」

▲▼以色列卡車撞公車站1死30傷，司機遭擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



摩西形容，卡車幾乎是朝著他們開過來，像是要直接撞上，「我身邊的人都受了傷，滿身是血，其他人也都嚇壞了，一開始還以為只是意外，但接著聽到開槍的聲音。」納圖爾後來遭現場一名持槍的民眾擊斃。

當局表示，由於事發地點靠近特拉維夫北部軍事基地附近，加上司機為阿拉伯裔，因此正朝恐怖攻擊方向進行調查。

極右派的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）痛批，應將嫌犯家屬驅逐出以色列，而如何防範目前已居住在以色列境內的襲擊者，已成為國內的新問題。