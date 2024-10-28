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57年來首見！11月怪颱康芮穿心「半個台灣紫爆」　2天豪雨熱區曝

▲▼康芮颱風。（圖／NCDR、翻攝NOAA）

▲康芮颱風持續增強。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／台北報導

今年第21號颱風「康芮」正在持續增強，最快在29日清晨升級為中颱。根據中央氣象署的最新颱風動態，康芮有可能「直撲台灣」，且在周四（31日）深夜至周五（11月1日）清晨之間登陸台東，屆時東半部地區雨勢將最為明顯、持續，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

根據氣象署資訊，康芮今（28日）下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1030公里的海面上，朝西北西方向往台灣東南方海面前進，短期內有增強為中度颱風的趨勢，預計周三外圍環流會影響迎風面的北、東半部地區，而周四、周五是影響最明顯的時候，周五下半天逐漸遠離，各地風雨明顯趨緩，不過路徑仍有變化，對各地影響的程度及時間仍需持續觀察。

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▲康芮颱風動態。（圖／氣象署）

▲康芮颱風動態。（圖／氣象署，下同）

氣象署提醒，從周三開始，颱風外圍環流影響，迎風面降雨增加，雨勢越晚越明顯；北部及東北部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、大台北及東北部地區並有局部大雨發生機率，花、東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

到了周四、周五，颱風及其外圍環流影響，北部、東半部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，北部、東半部、南部地區及中部山區並有大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區雨勢最明顯、持續，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，最快要等到周日（3日）後，才有望恢復正常的東北季風型天氣。

▲康芮颱風預估在周四、周五通過台灣上空。（圖／氣象署）

另外，明（29日）持續受東北季風影響，北台灣為陰雨的天氣，花、東地區為雲多亦有零星降雨，尤其大台北及東北部地區有較大雨勢出現的機率，外出請記得攜帶雨具備用，而其他地區及澎湖、金門、馬祖大至為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

溫度方面，北台灣整日濕涼，氣溫為22至25度，外出請注意保暖，而其他地區白天高溫仍有28至30度，低溫約23至25度，感受較舒適溫暖，澎湖為24至26度，金門為22至27度，馬祖為21至23度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各國最新的康芮路徑預報，暫時是萬箭穿心，大多共識是從花東登陸，預期強度可以來到中颱上限。一旦康芮颱風登陸，將是繼吉達颱風後，57年來首個11月登陸颱風。

▲康芮颱風動態。（圖／氣象署）

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