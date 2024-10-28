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台南7校辦理校園美感設計實踐分享會　共同展現美學創思力

▲台灣設計研究院主辦的「學美•美學-校園美感設計實踐計畫」28日於東區勝利國小辦理典範案例發表記者會，並邀請新東國小等7所示範學校，分享成功改造的實踐過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣設計研究院主辦的「學美•美學-校園美感設計實踐計畫」28日於東區勝利國小辦理典範案例發表記者會，並邀請新東國小等7所示範學校，分享成功改造的實踐過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢2024台灣設計展在台南，教育部指導、台灣設計研究院主辦的「學美•美學-校園美感設計實踐計畫」28日於東區勝利國小辦理典範案例發表會。

台灣設計研究院楊玉婷組長與台南市教育局專委林谷達代表出席，教育局邀請新東國小等7所示範學校，分享成功改造的實踐過程，透過設計師與教育伙伴的跨域合作，將校園學習場所融入美感教育，融合設計思考理念為校園注入美感新流。

市長黃偉哲表示，2024台灣設計展自10月26日至11月10日於台南盛大展出，以「是台南・當是未來」理念體現悠遠歷史底蘊，在這座城市的每個角落正敘寫在地歷史與未來風華，培養學生美學創思力是南市重要的教育政策，其中校園美感改造更是美感教育的實踐，南市自108年迄今已有7所學校參與「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」，分別是新東國小、西港國中、勝利國小、新興國小、善化國中、左鎮國中和新化國小，各校展現不同的主題設計，實踐美感行動，重新定義更具美感的學習空間。

教育局局長鄭新輝表示，台南市教育局今年與進學國小合作規劃教師專業成長空間，是全國首次獲得台灣設計院「縣市教師專業發展空間」補助縣市之一。「學美・美學計畫」仍持續推動，期待各校持續關注校園美感及實踐理念，讓學生沉浸富有藝術美感的場域與環境，在生活日常中延續美感教育的溫度。

▲台灣設計研究院主辦的「學美•美學-校園美感設計實踐計畫」28日於東區勝利國小辦理典範案例發表記者會，並邀請新東國小等7所示範學校，分享成功改造的實踐過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勝利國小葉和源校長帶領與會的嘉賓實際參觀該校「孩子的影音現場」，一同身歷其境，感受設計的魔力。葉校長說，設計團隊進場將校園中早期的電腦教室打造成「創作討論室」與「媒體製作室」，使空間整體機能更趨專業，現在是全校使用率最高的教學空間。

新東國小的「複合餐廳」不但保存了學校的歷史，改善校園環境問題，更能營造出別具風格的氛圍。左鎮國中「藏寶圖・多工智慧基地」，將原有的教室以科技教育課程專題學習為為主軸，巧妙融合教學與收納，讓不同的教學與學習的行為都能在此靈活展開。新化國小共融學習的「盒樂教室Harmony Box」，以「多寶盒」概念規劃收納系統，藉由積木、大地遊戲等各種課程情境實踐「普特融合」，強化普通生及特教生共同遊戲讀書之環境。

新興國小「階梯下的舞台」改造地下一樓開放空間，透過改善天花板並配置氣氛筒燈在有限資源下規劃適合表演及聚會的舞台。善化國中「夢想階梯交誼廳」，由老舊階梯視聽教室改造，運用階梯打造自由利用的多層次平台，以沈穩的灰色搭配藍色背牆打造舒適空間。西港國中「榕樹下的圖書館」，改造閒置許久的視聽教室，以白色為基底，搭配淺色木質元素，讓空間明亮，打開牆面，引進綠意與陽光，讓室外矗立50多年的老榕樹陪伴每一個西港孩子。

▲台灣設計研究院主辦的「學美•美學-校園美感設計實踐計畫」28日於東區勝利國小辦理典範案例發表記者會，並邀請新東國小等7所示範學校，分享成功改造的實踐過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局說，本次「學美•美學-台南市校園美感設計實踐記者會」邀大家一同前來，看見校園的創新與蛻變，透過分享與影響，從校園美感環境空間改造出發，帶動更多校園的轉變，影響教學場域與學習空間，讓校園成為生活美學的實踐場域，展望未來。

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