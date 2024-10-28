　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市府攜手饗賓做公益　黃偉哲盼外界挖掘憨慢兒價值

▲為了推廣更多元的行銷計畫，台南市府結合饗賓集團啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為了推廣更多元的行銷計畫，台南市府結合饗賓集團啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南白河的蓮心園庇護農藝工場，目前有12位身心障礙朋友在農藝工場內自力更生，在技輔員輔導下，種植蔬菜、瓜果等全生態無毒農產品，為了推廣更多元的行銷計畫，台南市府結合饗賓集團啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目。

台南市長黃偉哲表示，庇護工場的產品都有庇護員工的參與及努力，希望社會各界能夠認識他們，看到他們的價值與潛能，庇護員工並不僅僅是在接受幫助，更是在用自己的方式貢獻社會。

▲為了推廣更多元的行銷計畫，台南市府結合饗賓集團啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

菁菁與翔翔平日在農場負責除草、澆水、種植、鬆土、採收，第一次參與影片錄影非常興奮，在農場工作已兩年的菁菁說，自己將來希望能當導覽員，很開心能夠藉由這次機會展現自己的「介紹功力」。被孩子們稱為「曹爸爸」的庇護農藝工場場長曹代明說，一聽到這個錄影機會，孩子們積極爭取，反覆練習，都希望能把握機會，透過影片宣傳自己親手栽種的無毒有機蔬菜。曹代明還說，很謝謝饗賓讓孩子們的努力被社會大眾看見，更重要的是孩子們經過學習，也能擁有技術，執行一些日常工作。

台南市長黃偉哲表示，非常感謝饗賓能透過這種模式，讓外界能看到庇護工場的產品及庇護員工的努力成果，讓社會各界能夠認識他們，看到他們的價值與潛能，庇護員工並不僅僅是在接受幫助，更是在用自己的方式貢獻社會。

饗賓集團總經理陳毅航特地前來探班，讓他非常感動，陳毅航說，透過這次的合作及互動交流，除了增進同仁更了解庇護農藝工場，更重要的是實踐企業社會責任，透過饗賓能量，推廣蓮心園庇護農藝工場的農產品。除了這次影音數位行銷外，饗賓還會額外捐贈饗饗、旭集以及果然匯的餐券，作為蓮心園的捐款禮，請喜愛饗賓的民眾能踴躍捐款。

▲為了推廣更多元的行銷計畫，台南市府結合饗賓集團啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府依據勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」，依轄區產業發展及身心障礙者庇護性就業需求，於2013年輔導蓮心園成立庇護農藝工場，主要提供庇護性就業機會並保障庇護性就業者之勞動權益，提升庇護性就業者工作能力後，進而轉銜至一般職場就業。另一方面輔導庇護工場建立健全財務制度及擴展行銷通路，以提升營運之經濟效益，達到永續經營之目的。

台南市府表示，庇護工場的發展著實不易，這次藉由企業社會力量，拋磚引玉宣傳蓮心園庇護農藝工場生產的農作物，進而刺激大眾訂購，以便庇護農藝工場能永續經營下去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／康芮最快周四晚登陸花東　氣象署曝颱風假落點
琳妲爆家寧「私下很正常」！　曝真實互動
飛一半玻璃裂了！航班緊急迫降　乘客下機傻眼：怎是台北
男大生控「多嘴回1句」被資遣！　SUBWAY還原真相
日執政黨大敗「日圓又降！」　旅日達人示警：小心滿手血
快訊／台中保全3天沒上班...破門驚見已腐敗發臭
快訊／裁定出爐！　應曉薇再延押2個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

14年共1死639傷！新北大橋「閃電彎」事故頻傳　縮減汽車道改善

台南市議員陳怡珍　籲火力發電廠不該出現在樹谷園區

崑山科大赴菲辦理國際產業人才教育專班教育展　吸引國際生赴台深造

萬聖節活動　南消一大隊後壁分隊與開心幼兒園共度歡樂時光

台南市府攜手饗賓做公益　黃偉哲盼外界挖掘憨慢兒價值

嘉藥萬聖節前夕狂歡　市集與演唱會結合原民文化嗨翻全場

竹青攜手共好！新竹縣青諮委邀有志青年一同規劃縣政「第三屆新任委員」火熱招募中

成大醫院舉辦第9屆司法醫學課程　醫學法學深度交流

高學歷壯世代求職屢碰壁　雲嘉南區銀髮中心助再就業反轉人生

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

14年共1死639傷！新北大橋「閃電彎」事故頻傳　縮減汽車道改善

台南市議員陳怡珍　籲火力發電廠不該出現在樹谷園區

崑山科大赴菲辦理國際產業人才教育專班教育展　吸引國際生赴台深造

萬聖節活動　南消一大隊後壁分隊與開心幼兒園共度歡樂時光

台南市府攜手饗賓做公益　黃偉哲盼外界挖掘憨慢兒價值

嘉藥萬聖節前夕狂歡　市集與演唱會結合原民文化嗨翻全場

竹青攜手共好！新竹縣青諮委邀有志青年一同規劃縣政「第三屆新任委員」火熱招募中

成大醫院舉辦第9屆司法醫學課程　醫學法學深度交流

高學歷壯世代求職屢碰壁　雲嘉南區銀髮中心助再就業反轉人生

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

眾量級Andy預告「拍片談心靈課程」！　網刷一排朝聖

icash推ATM提款機造型卡　新光三越無敵星星悠遊卡也熱門

自民黨在眾議院選舉慘敗　日相石破茂「嚴肅看待」：將速推政治改革

康芮「最快周四晚登陸花東」對決中央山脈　氣象署曝颱風假落點

14年共1死639傷！新北大橋「閃電彎」事故頻傳　縮減汽車道改善

台中BMW猴坦承肇事前一天拉K　法院裁定羈押理由曝

高國輝任打教坦言會手癢　輔佐彭政閔期待年輕選手為國爭光

101景觀房28折起！ITF萬豪、國泰「12家飯店住宿優惠」一次看

是不是瘋了！台灣人「喝冬蔭功」震驚泰國人　正確吃法曝光

陸白酒產業迎「雙11」電商價格戰！　飛天茅台價格跌至9341元

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

地方熱門新聞

嘉義連8震　民宅龜裂暫列危宅急撤離

嘉義中埔連續有感地震　鄉親議論紛紛

新北大橋「死亡閃電彎」動工　預估1年改善完成

響應佛定放生日台南覺行弘法協會救生放生

2024鯤鯓王平安鹽祭跋桮挑戰賽168888元得主出爐

爆掏空18.9億台中廣三發聲明否認

兩天吸引38萬人！2024桃園萬聖城好熱鬧

調皮賣萌哈士奇偷溜逃家南警協助與主人團聚

網路購買微型電動二輪車充電自燃起火南消籲買合格產品

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

提升災害應變能力台南遠東香格里拉飯店企業義消成軍

高學歷壯世代求職屢碰壁雲嘉南區銀髮中心助再就業

成大醫院舉辦第9屆司法醫學課程

虎尾非營利幼園到雲林家扶　互贈繪本建構社區共好

更多熱門

相關新聞

台南兩陣營爭風吃醋毆鬥1男遭殺傷　4煞羈押

台南兩陣營爭風吃醋毆鬥1男遭殺傷　4煞羈押

台南市永康區復國一路25日深夜發生一起疑因爭風吃醋當街毆鬥，被害人被殺傷送醫救治，永康分局據報循線緝獲王姓男子等4人，犯嫌除極度不配合調查，並堅拒吐露在逃犯嫌身分，全案訊後依殺人未遂罪嫌送辦並建請聲押外，並積極追緝在逃犯嫌到案中。法官28日裁定4人准予羈押。

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

提升災害應變能力台南遠東香格里拉飯店企業義消成軍

提升災害應變能力台南遠東香格里拉飯店企業義消成軍

台南女開車違規遭取締　下車「超大聲」嗆警

台南女開車違規遭取締　下車「超大聲」嗆警

響應佛定放生日台南覺行弘法協會救生放生

響應佛定放生日台南覺行弘法協會救生放生

關鍵字：

台南市府公益黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師提5點：太可怕了

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面