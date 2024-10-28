提升災害應變能力　台南遠東香格里拉飯店企業義消成軍

▲台南市消防局第七大隊28日於台南遠東香格里拉飯店9樓國際會議廳，隆重舉辦台南遠東香格里拉飯店企業義消成軍儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊28日於台南遠東香格里拉飯店9樓國際會議廳，隆重舉辦台南遠東香格里拉飯店企業義消成軍儀式，飯店緊急應變團隊 (簡稱:ERT小組)成員在與東門消防分隊緊密合作下，經過一系列專業訓練，正式成立企業義消，積極提升自我防護能力外，在面對災害發生時降低傷害和損失，為公共安全貢獻一份力量。

台南遠東香格里拉飯店企業義消，行動範疇涵蓋火災防範、地震應變、災害初期救援及人員緊急疏散避難，特別是在災害發生初期能夠迅速展開自助行動。除了飯店內部的自助應變能力，該團隊也強調「共助」的概念，積極與相鄰場所協同合作，推動共助行動。這種跨場域的聯動模式，有助於整體企業災害應變能力提升。

此外，飯店的企業義消也呼應了政府今年起推動的政策－台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）。T-CERT強調由民間自主成立的應變隊伍，在災害初期能夠發揮重要功能，而該團隊正是以這樣的意象為導向，定期參與消防隊的各式訓練，並運用所學來應對各類突發狀況。透過自助、與相鄰場所的共助及政府機構的公助，能有效減少災害帶來的風險，並為房客提供安全舒適的住宿環境。

第七大隊大隊長石家源表示，企業義消的成立展示了企業在防災工作中的積極參與，且透過自助與共助的結合，能夠提升災害初期的應變能力，不僅保護了企業自身，也為社區安全作出了重大貢獻。這樣的團隊合作能在災害初期發揮關鍵作用，降低災害對飯店及房客的影響，值得其他企業學習借鑑。

消防局局長李明峯表示，企業參與災害防護工作是社會安全網不可或缺的一部分。感謝台南遠東香格里拉飯店積極落實社會責任成立企業義消，展現了企業對於自身災害防救的責任感，期望未來能持續與政府及相鄰場所緊密的協作，為市民帶來更安心的居住和消費環境。