陳麗娜爆大同醫院725萬黑箱標案！衛生局回擊：故意混淆不可取

▲高雄市立大同醫院換手經營卻爆發爭議 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員陳麗娜連日爆料高雄市立大同醫院換手經營有黑幕，今(19日)再指衛生局決定採ROT將大同醫院委外經營，卻浪費725萬找一家服務費高、卻沒有醫療專業的顧問公司做評估。不過衛生局回擊這是兩件事，議員故意錯置混淆，實在不可取。

衛生局強調，陳麗娜議員所指的「大同醫院前置作業計畫顧問服務案」是在進行促參執行成果評估，並不是進行優先議約的審議，與113年3月28日進行優先議約審議的「市立大同醫院優先定約考評委員會」，根本是兩件事，陳麗娜議員是故意混淆誤導，干擾議約進行。

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▲陳麗娜議員爆料選出沒有醫療專業的促參顧問公司，據此否決高醫的ROT議約案。（圖／陳麗娜議員提供）

衛生局指出，市立大同醫院委託高醫大法人經營於今(113)屆期，於中央支持下，衛生局依據政府採購法最有利標方式評選「促參顧問公司」進行「促參案成果評估」，相關經費由中央及地方分攤，其目的在於「評估市立大同醫院於委託高醫大經營期間之硬體設置、營運管理、財務結構、經營績效、財產盤點等事宜」，規劃優先定約營運條件等條件。本案由「台灣促參顧問有限公司」獲選。

衛生局說明，112年「促參案成果評估」評選外聘委員為「政府採購網」及「財政部促參系統」推薦之專家學者，是日出席委員亦不乏熟悉市立醫院運作與督導考核經驗者，在此次會議中，專家、學者之出席數及表決權數均已符合「政府採購法」規定，其中部分委員未能出席，不影響採購決標，一切依法合規。並且因之後「市立大同醫院」評選結果「不予續約」，自無後續需求，依合約需減價驗收。

▲國民黨高雄市議員陳麗娜質疑衛生局黑箱。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，優先議約審議則由113年3月28日「市立大同醫院優先定約考評委員會」進行，與上述「促參成果評估」是兩件事。共計9名委員全數出席，包含臨床醫師、醫管、財務、會計、法學等專業領域，衛生局委員4人、外部委員5人，審議結果絕大多數委員「不支持」高醫大法人優先定約權，平均分數未達70分。其中「維持」服務科別目前23科、「中度級」急救責任醫院，無加強社區公衛醫療計畫、變動權利金0.65％等條件大多僅與目前現況相當，未能符合對未來10年市立醫院的角色與市民期待。

衛生局表示，高醫大法人經營大同醫院於99年至112年長達約13年期間急診「無」夜間「兒科急診」、「急性腦中風處置｣與「心導管緊急處置」 (24小時心導管處置啟動為113.1.1，急診兒科、急性腦中風處置啟動為112.9.1)，103年7月至111年8月共8年期間「無產科新生兒生產服務」、99年至112年COVID-19大流行13年期間竟無設置「標準負壓隔離病房」、及「防疫檢體檢驗品管」等問題，均有違市立醫院照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療之宗旨。這也是絕大多數委員「不支持」高醫大法人優先定約權，平均分數未達70分之主因之一。

最後，衛生局怒斥，陳麗娜議員多次關切進行評選議約中的市立大同醫院案，不過本案仍在評選「議約階段」，任何一方「借外力以錯誤資料干擾進行中程序」實在不可取。