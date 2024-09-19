　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳麗娜爆大同醫院725萬黑箱標案！衛生局回擊：故意混淆不可取

▲高雄市立大同醫院,大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院換手經營卻爆發爭議 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員陳麗娜連日爆料高雄市立大同醫院換手經營有黑幕，今(19日)再指衛生局決定採ROT將大同醫院委外經營，卻浪費725萬找一家服務費高、卻沒有醫療專業的顧問公司做評估。不過衛生局回擊這是兩件事，議員故意錯置混淆，實在不可取。

衛生局強調，陳麗娜議員所指的「大同醫院前置作業計畫顧問服務案」是在進行促參執行成果評估，並不是進行優先議約的審議，與113年3月28日進行優先議約審議的「市立大同醫院優先定約考評委員會」，根本是兩件事，陳麗娜議員是故意混淆誤導，干擾議約進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳麗娜議員爆料選出沒有醫療專業的促參顧問公司，據此否決高醫的ROT議約案。（圖／陳麗娜議員提供）

▲陳麗娜議員爆料選出沒有醫療專業的促參顧問公司，據此否決高醫的ROT議約案。（圖／陳麗娜議員提供）

衛生局指出，市立大同醫院委託高醫大法人經營於今(113)屆期，於中央支持下，衛生局依據政府採購法最有利標方式評選「促參顧問公司」進行「促參案成果評估」，相關經費由中央及地方分攤，其目的在於「評估市立大同醫院於委託高醫大經營期間之硬體設置、營運管理、財務結構、經營績效、財產盤點等事宜」，規劃優先定約營運條件等條件。本案由「台灣促參顧問有限公司」獲選。

衛生局說明，112年「促參案成果評估」評選外聘委員為「政府採購網」及「財政部促參系統」推薦之專家學者，是日出席委員亦不乏熟悉市立醫院運作與督導考核經驗者，在此次會議中，專家、學者之出席數及表決權數均已符合「政府採購法」規定，其中部分委員未能出席，不影響採購決標，一切依法合規。並且因之後「市立大同醫院」評選結果「不予續約」，自無後續需求，依合約需減價驗收。

▲國民黨高雄市議員陳麗娜質疑衛生局黑箱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨高雄市議員陳麗娜質疑衛生局黑箱。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，優先議約審議則由113年3月28日「市立大同醫院優先定約考評委員會」進行，與上述「促參成果評估」是兩件事。共計9名委員全數出席，包含臨床醫師、醫管、財務、會計、法學等專業領域，衛生局委員4人、外部委員5人，審議結果絕大多數委員「不支持」高醫大法人優先定約權，平均分數未達70分。其中「維持」服務科別目前23科、「中度級」急救責任醫院，無加強社區公衛醫療計畫、變動權利金0.65％等條件大多僅與目前現況相當，未能符合對未來10年市立醫院的角色與市民期待。

衛生局表示，高醫大法人經營大同醫院於99年至112年長達約13年期間急診「無」夜間「兒科急診」、「急性腦中風處置｣與「心導管緊急處置」 (24小時心導管處置啟動為113.1.1，急診兒科、急性腦中風處置啟動為112.9.1)，103年7月至111年8月共8年期間「無產科新生兒生產服務」、99年至112年COVID-19大流行13年期間竟無設置「標準負壓隔離病房」、及「防疫檢體檢驗品管」等問題，均有違市立醫院照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療之宗旨。這也是絕大多數委員「不支持」高醫大法人優先定約權，平均分數未達70分之主因之一。

最後，衛生局怒斥，陳麗娜議員多次關切進行評選議約中的市立大同醫院案，不過本案仍在評選「議約階段」，任何一方「借外力以錯誤資料干擾進行中程序」實在不可取。

ET快訊
韓國遊客「超愛1場所」　捕獲野生男團！萬人驚：連台人都沒去過
有房族不能用寬限期　估價師：投資客將大幅減少
新北議員涉貪！　檢調搜索帶回10人
民眾怨「不升息就是助漲房市」　專家：升準對房市壓力很大
酷炫認了「懷疑自己是gay」
獨／中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩岸同婚部分解套！民團：開了一道「窄門」，變相要求繞道結婚

獨／中友百貨彰化店遭爆不蓋了　工地現況曝光…總店回應了

日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑　醫搖頭：很多人搞錯

陳麗娜爆大同醫院725萬黑箱標案！衛生局回擊：故意混淆不可取

女友凍卵費10萬要他出一半：這樣對嗎？　2派人這樣說

文大短報缺額案　校友總會籲盡快完成調查「校長應知所進退」

伴侶曾有過一夜情「能接受嗎？」　一票直搖頭：先學會保護自己

韓國遊客「超愛1場所」　捕獲野生男團！萬人驚：連台人都沒去過

豪雨炸南台灣！周六起下更大　一圖看降雨趨勢

結完婚3天！老公帶公婆出國「丟下新婚的我在台灣」　網戰翻

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

三重包手刺青男囂張違停　嗆警「X你娘」！下場慘了

有媽當靠山比熊氣勢up　見哥指點挑釁狠瞪超派

打破「煮一餐賣兩餐」迷思　她親曝便當店的辛苦內幕

楊祐寧不認識舒華「指派她發傳單」　搶先聽〈Queencard〉..懊惱：太失禮了！

兩岸同婚部分解套！民團：開了一道「窄門」，變相要求繞道結婚

獨／中友百貨彰化店遭爆不蓋了　工地現況曝光…總店回應了

日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑　醫搖頭：很多人搞錯

陳麗娜爆大同醫院725萬黑箱標案！衛生局回擊：故意混淆不可取

女友凍卵費10萬要他出一半：這樣對嗎？　2派人這樣說

文大短報缺額案　校友總會籲盡快完成調查「校長應知所進退」

伴侶曾有過一夜情「能接受嗎？」　一票直搖頭：先學會保護自己

韓國遊客「超愛1場所」　捕獲野生男團！萬人驚：連台人都沒去過

豪雨炸南台灣！周六起下更大　一圖看降雨趨勢

結完婚3天！老公帶公婆出國「丟下新婚的我在台灣」　網戰翻

年輕人「罹癌機率」和肥胖有關？醫師曝：4大關鍵原因

兩岸同婚部分解套！民團：開了一道「窄門」，變相要求繞道結婚

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　準備嬰兒車當伴手禮

雲嘉強棒力挺謝國樑　張嘉郡、王育敏籲勿讓罷免耽誤基隆

有房族不能用寬限期　估價師：投資客將大幅減少

自家泳池突出現整群陌生人　加拿大女屋主一查：前房客搞的鬼

強化公安效能！新北落實工廠火災聯防應變機制演練

新北議員林銘仁涉貪「詐領助理費」　市調處約談10證人

Joeman首主持靈異節目「搬出事故車」！　釣出錫蘭現身掀網討論

長期鼻塞過敏！男擤鼻涕「噴出整塊積木」　卡鼻孔26年無人知

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

去男友家烤肉「男友爸全身刺青」！妹子嚇：全場8+9

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

超兇女「大巨蛋脫衣」露粉紅胸罩　律師揭內幕

快訊／14縣市大雨特報　警戒到晚上

不二坊蛋黃酥「代購價腰斬」　黃牛急脫手

超多妹「被孫生私訊」套路都一樣！對話曝光

劇毒「托福松」致死劑量曝！吃下5分鐘就昏迷

快訊／15號颱「蘇力」生成　最新路徑曝

更多熱門

相關新聞

華航公益桌球營首度南下高雄　桌球教父助陣揮拍築夢

華航公益桌球營首度南下高雄　桌球教父助陣揮拍築夢

中華航空長期支持體育發展，今（19）日舉辦公益桌球營，再度邀請台灣桌球教父莊智淵親身指導，本次特別規劃於高雄的「智淵乒乓運動館」熱鬧舉行，透過國手級的經驗傳承，及多元化的桌球營內容，導引學童發掘運動樂趣與自身潛能，為國家桌球紮根盡一份心力。

快訊／國家警報響！18縣市大雨特報　2地暴雨告警

快訊／國家警報響！18縣市大雨特報　2地暴雨告警

工人6樓直墜B1慘死」　市府勒令停工

工人6樓直墜B1慘死」　市府勒令停工

即／義享天地B館工安意外！男6樓墜落身亡

即／義享天地B館工安意外！男6樓墜落身亡

即／愛河驚見浮屍！　男漂浮水面嚇壞民眾

即／愛河驚見浮屍！　男漂浮水面嚇壞民眾

關鍵字：

高雄大同醫院陳麗娜衛生局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面