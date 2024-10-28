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高雄警官酒駕被捕畫面曝！曾是業餘模特兒+歌手　當刑警2度被拔牌

▲▼湖內員警酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲袁姓警務員（右）酒駕遭逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市湖內分局一名袁姓警務員25日凌晨酒駕遭民眾檢舉，被警方攔查後，儘管袁亮出「自己人」企圖脫身，但酒測值高達0.97毫克超標，被依公共危險罪移送法辦，也遭記兩大過免職；據了解，袁姓警務員身材高大，年輕時曾擔任業餘歌手、模特兒，也愛杯中物，還會拍影片到上傳YouTube，私生活相當「豐富」，唯獨對警察刑事工作「不太上心」，兩度被「拔牌」，同期的同學甚至有人已經當上分局長，境遇相當不同。

全案發生在25日凌晨3時許，袁員駕車行經建國路及和平路，因蛇行且違規停車，引起民眾注意並報警。警方攔下其車輛後，進行酒測酒測值為0.97毫克，據了解，他當天是到市區朋友的酒吧捧場，喝完酒開車返家被逮。

全案除了依公共危險罪送辦外，警方第一時間給予一大過調職處分，市警局開會後，認為影響警譽甚鉅，加重給予兩大過免職處分。

▲▼湖內員警酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲袁姓警務員（右）曾擔任業餘歌手。（圖／翻攝自警務員YouTube頻道）

而袁姓警務員的背景也被起底，據了解，他今年53歲，是警大61期畢業，有刑事專業，在市刑大任職時人稱「山哥」，就是形容他為人海派，喜歡交朋友，但也因為喝酒問題，勤務不正常，一度被拔掉「刑事牌」，後來歷任楠梓、六龜警分局偵查隊副隊長，去年2月才調到湖內分局防治組當警務員，但表現僅能算「中下」。

▲▼湖內員警酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲袁姓警務員（左）私下生活相當豐富。（圖／翻攝自警務員YouTube頻道）

同僚私下表示，「他適合當朋友，不適合當警察」，因為他很懂社會事，當朋友也算夠義氣，但當警察則因為種種限制，讓他無法「做自己」，沒想到這次酒駕「放飛自我」可能毀了前途，只能說「可惜」。

據了解，袁姓警務員身高超過180公分，高大挺拔，年輕時曾從事業餘模特兒、歌手工作。個人YouTube頻道曾上傳其與友人出入聲色場所飲酒、按摩的影片，事發後該頻道已緊急關閉並更換名稱及頭像。

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