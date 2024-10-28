高雄霖園醫院「雙詐」！串通病患爽騙1700萬　4密醫獲緩刑

▲高雄霖園醫院院長涉嫌詐領健保費。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園區的霖園醫院被檢調查出，從2011年起的近10年間，不但聘請密醫看病，還與15名病患聯手，偽造病歷資料讓不用住院的慢性病患，入住病房詐領保險金，醫院也向健保局詐領健保費和保險金1696萬多，雄檢偵查後將霖園醫院吳姓院長、莊姓、黃姓密醫和病患共17人依詐欺、偽造文書、醫師法等罪起訴，法院審理後，判莊姓等4名密醫8月到1年8月不等徒刑，均可緩刑。

檢方指出，2011年1月起，霖園醫院吳姓院長（59歲）指示院內不具醫師資格的莊姓、方姓、邱姓和黃姓醫療秘書，安排15名罹患慢性病，無需住院治療的病患，拿醫師的職章偽造病歷資料，讓病患住院，並趁夜間值班時替住院病患開立用藥，進而向健保署虛報診療費。

此外，吳姓院長也囑咐李姓護理師，負責照顧這些病患並執行醫生職務，開立醫囑給患者口服用藥或點滴，再向健保署虛報健保住院醫療費用，而同案被起訴的柯姓等15名無需住院的病患，則在醫院協助下，拿著開立與事實不符的診斷證明書，分別向友邦、明台、南山、國泰等共14家保險公司申請醫療保險理賠，從2017到2019年間共得手1696多萬。

檢調於2020年9月發動搜索後，帶回吳姓院長和病患共17人到案，但吳姓院長否認犯行，僅坦承有指示莊姓等4名醫務秘書代行醫師職務，4名醫務秘書則是坦承犯行，病患中有人坦承犯行，但大部分人都否認涉案，檢方偵結後認定他們犯罪事實明確，依詐欺、偽造文書、醫師法等罪提起公訴。

法院審理後，莊姓、黃姓、邱姓、方姓4名密醫依非法執行醫療業務罪，處8月至1年8月不等徒刑，李女等人則依詐欺取財罪判刑6月，得易科罰金，5人都獲緩刑，全案可上訴。

至於霖園醫院的吳姓院長被指控詐領保險金的部分，法院另案審理中。