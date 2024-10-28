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線上旅展好康出爐！峴港吃龍蝦、韓國滑雪　行程促銷免萬元

▲▼越南峴港巴拿山 黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

▲越南峴港熱門景點－黃金橋天空之手。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

年末優惠一波波，除了瞄準雙11，即將登場的台北國際旅展，是許多人預先規劃旅遊行程，搶購年底機票與住宿券超值特惠的重點活動，為搶攻旅遊商機，電商平台也加入戰局提前開跑線上旅展，包括超夯富國島、越南峴港旅遊、一站式度假、星級美食吃到飽湯券，祭出全館票券最殺優惠5折起。

想以划算價格出遊享受假期，東森購物網ETmall冬季旅展火熱開跑，滿額再抽香港來回機票之外，這次檔期優惠活動強打激省，跟團到峴港吃龍蝦雙樂園六日、五星玩泰爽明星郵輪雙樂園五日，或是冬季出發韓國體驗玩雪樂趣，團體行程未稅最低只要9200元起；而2025年農曆春節連假共有9天，已有出國度假計畫的話，趁現在下單日韓、馬來西亞或菲律賓等團體行首，寒假出遊每人最高折5千，另外，全年享折扣的早鳥玩樂369優惠，歐洲、亞非、紐西蘭等地，預購第2人最高折15000，日韓、東南亞則是預購第2人最高折6000，越早報名優惠越多。

東森購物冬季旅展（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網ETmall推出冬季旅展。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網網羅國外旅遊、住宿休息、美食餐飲、SPA按摩等票券，同步與知名旅宿、餐飲等品牌合作，於11月1日起至13日全館票券下殺5折起，並觀察站上銷售發現，近三個月國人最愛的國外旅遊熱銷國家，由東北亞的日本、韓國逐漸轉為東南亞，銷售佔比高達51%，其中最熱銷國家地點為越南富國島，其次是峴港；而近期很夯的海上渡假豪華郵輪仍以日本、韓國為主，像是「MSC地中海郵輪榮耀號」及「歌詩達郵輪莎倫娜號」都有冬季、春夏航程可選擇。

隨著季節漸入秋冬且氣溫轉涼，momo表示，國內旅遊票券中，溫泉區飯店住宿銷售趨勢上升，其中包吃包住、高便利性的「一站式度假旅宿」是親子旅遊首選。美食票券部分，超高人氣吃到飽「饗食天堂」餐券年初至今銷量成長逾4成，除了一般常見的連鎖速食餐廳餐券銷量穩定成長，飯店類餐券也深獲消費者喜愛，看好年底聖誕節、跨年等節慶聚餐需求，站上集結「格拉斯麗台北飯店 枝仔冰城」、「礁溪葛瑪蘭之星飯店」雙人spa泡湯及星苑餐廳吃到飽等餐飲票券，不到千元就能享受。

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