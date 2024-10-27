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珍惜地質國寶！卓榮泰視察「利吉惡地」 　評估提升國際知名度

▲▼卓榮泰率交通部關注台東觀光旅遊發展，特別視察著名地質景觀「利吉惡地」地質公園。（圖／縱管處提供，下同）

▲卓榮泰率交通部關注台東觀光旅遊發展，特別視察著名地質景觀「利吉惡地」地質公園。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院院長卓榮泰率交通部陳世凱部長26日關注台東觀光旅遊發展，特別視察著名地質景觀「利吉惡地」地質公園，評估利吉惡地的保護措施和管理現況，並探討如何在保護脆弱地質生態的同時，提升觀光資源的可持續性發展。

地景保育與地景教育是各國努力推動的政策，台灣利吉惡地被譽為「利吉月世界」，擁有「台東地質國寶」之稱的利吉混同層，為全國第5座地質公園，也是國家第一級保護區，具有極高的地質科學價值。

▲▼卓榮泰率交通部關注台東觀光旅遊發展，特別視察著名地質景觀「利吉惡地」地質公園。（圖／縱管處提供，下同）

卓院長聽取交通部觀光署署長周永暉簡報，在簡報中說明觀光署所屬6個國家風景區管理處計畫發展為國家地質公園，並依據聯合國2030永續發展目標SDGS，積極推動數位轉型，也報告花東縱谷管理處轄區的利吉惡地地質公園資訊站修建歷程、承載任務及未來願景，並推動觀光圈在地產業發展。

卓院長肯定觀光署對於利吉地質公園旅遊環境服務品質提昇的努力，較4年前來時已完全不一樣；並強調對於推銷我們在地的農產品，政府絶對願意做到，更重要的長遠目標，是保存地景風貎，鏈結國際觀光，中央地方攜手，文化族群融和，尤其是花蓮和台東串聯為區域旅遊帶，提供與台灣西部不同，呈現本土地景人文特色。

▲▼卓榮泰率交通部關注台東觀光旅遊發展，特別視察著名地質景觀「利吉惡地」地質公園。（圖／縱管處提供，下同）

交通部陳部長也指示觀光署持續依據「觀光政策白皮書」優化觀光產業、打造友善旅遊環境，並提升品質與建立品牌，利吉惡地的旅遊景點與地質保護能夠達到平衡，以維護珍貴的自然景觀為前提，促進當地經濟發展永續觀光。未來將持續透過改善周遭交通設施與加強旅遊服務，吸引更多國內外遊客前來欣賞這片獨特的地質奇觀，進一步推動東部地區的觀光產業發展。

▲▼卓榮泰率交通部關注台東觀光旅遊發展，特別視察著名地質景觀「利吉惡地」地質公園。（圖／縱管處提供，下同）

陳部長指出為鼓勵旅客重遊花東，延續暑假熱度、促進淡季旅遊，日前啟動「台東2.0」振興方案中自由行不分平假日補助1000元優惠，已產生相當大的廻響，住房率也提高，預算1.6億元執行率超過8成，交通部已再核定5000萬元，共計至2.1億元，歡迎民眾踴躍參與，共同為花東的觀光產業注入活力！

利吉惡地是台東地質的國寶，於109年公告為台東第一座地質公園，農業部林業及自然保育署也補助，辦理「利吉社區活動中心空間改善及周遭環境營造」，預計113年底前完成。相信未來結合教育、研究與旅遊，提升利吉惡地的知名度與國際影響力，透過社區空間活化提升旅遊服務及體驗活動的機能，逐步讓利吉惡地地質公園成為在地經濟發展的關鍵基地。

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