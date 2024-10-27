遊花蓮媽媽走失！7公里外砂石場被警尋獲帶回　兒忍不住哭了

▲員警趕赴現場，為確保婦人安全將她帶返派出所安置。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局月眉派出所26日上午11時許，接獲轄內一處砂石場報案稱有一名迷途婦人在場內徘徊，警所立刻派出員警趕赴現場，經了解現場為高齡8旬的呂姓婦人。由於砂石場內大型車輛來往頻繁且當時天候不佳，為確保婦人安全，警方立即將她帶返派出所安置。

經過警方深入了解發現，呂婦的家人在警方獲報20分鐘前已向豐田派出所報案尋人，周員也迅速透過系統內的報案資料聯繫上呂婦的兒子廖姓男子。

廖男表示，本次帶著母親與家人從北部至花蓮旅遊，準備前往下一個行程時發現母親不見蹤影，家人們隨即四處尋找，但都偏尋不著呂婦的蹤跡，心急如焚下向警方報案協尋母親，未料母親會步行至遠距離住宿飯店約7公里的砂石場，在接到警方通知呂婦平安無恙時喜極而泣，對於警方與砂石場員工的協助不勝感激。

分局長林俊廷呼籲，家中有高齡者或記憶力衰退者，家屬應加強照顧，並可佩戴聯絡資訊配件，甚至是有定位功能的電子裝置，以便在發生走失時加快尋獲速度。此次事件也展現了警民合作、派出所合作無間的力量，警方在未來也將持續致力於為民眾服務，提供一個安心的居住環境。