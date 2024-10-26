高美燈塔旅宿開張半年「住房率約5成」　航港局：人數還不多

▲位於台中高美濕地旁的高美燈塔，轉型為全國第一座提供泊宿服務的燈塔。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

全國唯一可泊宿的高美燈塔，今年4月對外開放營運，房價走親民路線，雙人房平日不到2千元。航港局統計，5月至8月平均住房率僅一半，因此台北國際旅展期間推出包棟優惠，提升住房率。另外，歷史超過百年的鵝鑾鼻燈塔，最近更新常設文物展，展出65年前發行的5元紙鈔，難得一見。

位於台中市的高美燈塔，1967年啟用，是全國唯一橫紋紅白相間、八角形的燈塔，且鄰近高美濕地，具觀光價值，因此航港局挑選作為全國第一座提供泊宿服務的燈塔，委由民間旅宿業者「小鹿文旅」經營，簽約租期5年，權利金為月營收60萬元，今年4月中旬正式營運。

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▲高美燈塔是全台唯一紅白相間燈塔，為全國第一座可入住的燈塔。（圖／航港局提供）

航港局指出，住房率逐月上升的趨勢，5月平日住房率33%、172人住宿，6月住房率40%、206人，7月住房率43%、230人，8月住房率45%、242人住宿；假日住房率都比較高，5月到8月住房率分別是52%、62%、66%、63%。

航港局表示，目前燈塔園區提供7間房間，包括四人房、雙人房及雅房，可供16人，住房率確實不是很高，業者經營也還沒到能繳交權利金的程度，可能疫後國人比較往國外跑旅遊，11月台北國際旅展推出優惠，原價包棟1萬元，優惠價6千元，藉由促銷增加人數。

▲鵝鑾鼻燈塔文物展，展出首任國防部長白崇禧及前副總統陳誠等貴賓到訪簽名簿。（圖／航港局提供）

另外，為推動燈塔文化觀光，航港局最近更新鵝鑾鼻燈塔常設展內容，推出以「東亞之光-鵝鑾鼻燈塔」為主題的文物與影像展，首度展出首任國防部長白崇禧及民國40年前副總統陳誠、第一夫人蔣宋美齡等貴賓到訪簽名簿，以及珍貴老照片。

航港局表示，鵝鑾鼻燈塔今年3月升級為國定古蹟，此次更新文物展包括昔日的愛國獎券、戰後5元紙鈔，都可發現鵝鑾鼻燈塔身影，足見其文化價值及歷史地位，即日起開放免費參觀。

▲5元鈔票印有鵝鑾鼻燈塔。（圖／航港局提供）