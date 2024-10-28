美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（28日）公布最新「10月國政民調」，針對「三黨好感度」調查結果顯示， 46.7%對民進黨有好感、42.4%反感；民眾黨則有25.7%好感、57.5%反感，相較上月反感度減少2.8個百分點；國民黨方面，39.5 %表示好感，相較上月增加2.1個百分點，另有 45.9%反感。值得注意的是，賴總統520就任至今，民眾對國民黨的好感增加6.6個百分點，而反感則減少11.4個百分點，甚至本月對國民黨與民進黨的反感已在抽樣誤差範圍內。

民眾黨好感度分析

民眾黨方面，根據《美麗島電子報》調查，有25.7%好感，其中2.4%很有好感、23.3%有些好感，相較上月增加0.1個百分點，另有57.5%對民眾黨反感，其中29.5%很反感、28.0%有些反感，則比上月減少2.8個百分點，未明確回答有16.7%。

進一步交叉分析，僅20至29歲、民眾黨支持者對民眾黨有好感的多於反感，其餘各群民眾明顯對民眾黨反感，尤其是新北市與台北市和基宜花東離島、50歲以上、國中以下與專科學歷、泛綠民眾等群，超過6成對民眾黨反感，愈年長民眾對民眾黨愈反感，中立民眾20.9%對民眾黨有好感、52.6%反感。

▼10月「民眾黨好感度分析」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

民進黨好感度分析

民進黨方面，有46.7%對民進黨有好感，其中9.7%很有好感、37.0%有些好感，相較上月減少2.4個百分點，另有42.4%對民進黨反感，其中20.5%很反感、21.9%有些反感，比上月增加1.1個百分點，未明確回答有10.9%。

進一步交叉分析，值得注意是統獨立場傾向台灣獨立的民眾，超過半數對民進黨有好感，傾向維持現狀或兩岸統一的民眾則超過半數對民進黨反感，認為兩岸關係是國與國關係的民眾52.0%對民進黨有好感、37.0%反感，擔心未來4年兩岸敵意升高會發生戰爭的民眾有36.4%對民進黨有好感、54.0%反感，至於不擔心兩岸會發生戰爭的民眾有58.3%對民進黨有好感、30.4%反感。



國民黨好感度分析

國民黨方面，有39.5%對國民黨有好感，其中3.7%很有好感、35.8%有些好感，相較上月增加2.1個百分點，另有45.9%對國民黨反感，其中16.9%很反感、29.0%有些反感，則比上月減少5.4個百分點，未明確回答有14.6%。

進一步交叉分析，賴總統520就任至今民眾對國民黨的好感增加6.6個百分點，而反感則減少11.4個百分點，甚至本月對國民黨與民進黨的反感已在抽樣誤差範圍內（45.9%比42.4%）。

▼10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年10月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話754人、行動電話323人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。