　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

▲▼立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（28日）公布最新「10月國政民調」，針對「三黨好感度」調查結果顯示， 46.7%對民進黨有好感、42.4%反感；民眾黨則有25.7%好感、57.5%反感，相較上月反感度減少2.8個百分點；國民黨方面，39.5 %表示好感，相較上月增加2.1個百分點，另有 45.9%反感。值得注意的是，賴總統520就任至今，民眾對國民黨的好感增加6.6個百分點，而反感則減少11.4個百分點，甚至本月對國民黨與民進黨的反感已在抽樣誤差範圍內。

民眾黨好感度分析
民眾黨方面，根據《美麗島電子報》調查，有25.7%好感，其中2.4%很有好感、23.3%有些好感，相較上月增加0.1個百分點，另有57.5%對民眾黨反感，其中29.5%很反感、28.0%有些反感，則比上月減少2.8個百分點，未明確回答有16.7%。

進一步交叉分析，僅20至29歲、民眾黨支持者對民眾黨有好感的多於反感，其餘各群民眾明顯對民眾黨反感，尤其是新北市與台北市和基宜花東離島、50歲以上、國中以下與專科學歷、泛綠民眾等群，超過6成對民眾黨反感，愈年長民眾對民眾黨愈反感，中立民眾20.9%對民眾黨有好感、52.6%反感。

▼10月「民眾黨好感度分析」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼10月「」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

民進黨好感度分析
民進黨方面，有46.7%對民進黨有好感，其中9.7%很有好感、37.0%有些好感，相較上月減少2.4個百分點，另有42.4%對民進黨反感，其中20.5%很反感、21.9%有些反感，比上月增加1.1個百分點，未明確回答有10.9%。

進一步交叉分析，值得注意是統獨立場傾向台灣獨立的民眾，超過半數對民進黨有好感，傾向維持現狀或兩岸統一的民眾則超過半數對民進黨反感，認為兩岸關係是國與國關係的民眾52.0%對民進黨有好感、37.0%反感，擔心未來4年兩岸敵意升高會發生戰爭的民眾有36.4%對民進黨有好感、54.0%反感，至於不擔心兩岸會發生戰爭的民眾有58.3%對民進黨有好感、30.4%反感。

國民黨好感度分析
國民黨方面，有39.5%對國民黨有好感，其中3.7%很有好感、35.8%有些好感，相較上月增加2.1個百分點，另有45.9%對國民黨反感，其中16.9%很反感、29.0%有些反感，則比上月減少5.4個百分點，未明確回答有14.6%。

進一步交叉分析，賴總統520就任至今民眾對國民黨的好感增加6.6個百分點，而反感則減少11.4個百分點，甚至本月對國民黨與民進黨的反感已在抽樣誤差範圍內（45.9%比42.4%）。

▼10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼10月「」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年10月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話754人、行動電話323人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人：一開始不敢走
雲豹球星遭「禁賽3年」　顏行書回應了
桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」
南韓摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光
台鹽綠能弊案陳啟昱等5人聲押駁回　檢抗告成功
李珠珢消失18天！　突PO新動態近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

板橋「電梯大怒神」釀2傷 　民進黨議員轟「萬聖節新北市最恐怖」

台申請CPTPP關鍵年　李彥秀獻策「以兩岸三地同時加入」最可行

超思蛋陳吉仲列被告　楊瓊瓔籲「檢調別打假球」：還全民真相

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥抹黑：若違法歡迎檢舉

周萬來不認同議事有瑕疵　鍾佳濱怒：我也沒有你的辦法

下一代太沉重！勞保潛藏負債11.8兆　李彥秀轟政府讓世代相殘

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

板橋「電梯大怒神」釀2傷 　民進黨議員轟「萬聖節新北市最恐怖」

台申請CPTPP關鍵年　李彥秀獻策「以兩岸三地同時加入」最可行

超思蛋陳吉仲列被告　楊瓊瓔籲「檢調別打假球」：還全民真相

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥抹黑：若違法歡迎檢舉

周萬來不認同議事有瑕疵　鍾佳濱怒：我也沒有你的辦法

下一代太沉重！勞保潛藏負債11.8兆　李彥秀轟政府讓世代相殘

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

台灣也有《黑白大廚》！　曾國城被辦桌美食燒到「親口要求客串」

職籃夢碎！金德偉工作證出包　雲豹營運長顏行書親說明狀況

中國4海警船再闖金門禁限制水域　海巡艇平行對峙廣播驅離

桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」　籲加強社安網

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

陳零九自爆「昔被邀上心靈課程」！　公開背後內幕：我不認同

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

創意公車亭「椅子被拔走」！ETtoday家外媒體與多力多滋打造新地標　籲民眾愛惜

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

柯文哲收押近2個月　鍾沛君看「外觀變化」：他心裡素質很強

民眾黨活動6000人高舉「柯文哲面具」

公務員被逼買單18K餐費又扛罪！　監察院糾正羅東鎮公所

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

國改幾乎全違憲　周萬來嘆：擴大限縮立法權

中國要瓜地馬拉認清大勢　外交部：台瓜邦誼不容他國置喙

張啓楷控他害周萬來摔倒在地　郭國文反擊：最好去換一下眼鏡

曝陳佩琪簡訊　昌再爆：柯曾稱可被犧牲

「藐視國會罪」違憲！　林濁水酸大法官：太陽從西邊升起了

表態角逐2026高雄市長？林岱樺全說了

憲法法庭解散國會？　藍委：乾脆修憲讓賴清德當皇帝

轟政府「下三濫手段」要押柯文哲　館長怒吼「賴清德放人」

周萬來不認同議事有瑕疵　鍾佳濱怒：我也沒有你的辦法

預測柯一定被延押　昌：法官同一人

更多熱門

相關新聞

從高喊民主再到釋憲　執政黨的變化好豐富

從高喊民主再到釋憲　執政黨的變化好豐富

近幾個月下來，不管是國會改革、禁伐補償條例等議案，都能顯見執政黨的雙重標準再度現形，似乎是抓準國內社會及輿論健忘的特性；然而，就在近日釋憲議題屢屢「告捷」之後，預算案卡關的執政黨持續叫陣，端出「若不得已，將思考是否聲請釋憲」一語，這張新王牌讓人看見執政黨想強渡關山的企圖，筆者認為真的有失高度。

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

我入CPTPP？　她獻策：以兩岸三地同時加入

我入CPTPP？　她獻策：以兩岸三地同時加入

超思蛋陳吉仲列被告　藍委：檢調別打假球

超思蛋陳吉仲列被告　藍委：檢調別打假球

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥：一再抹黑

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥：一再抹黑

關鍵字：

政黨滿意度美麗島民調國民黨民進黨民眾黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面