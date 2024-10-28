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美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

▲▼高金素梅 提案退回中央政府總預算 向卓榮泰抗議 原住民禁伐補償條例。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高金素梅月前提案退回中央政府總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

中央政府總預算案持續卡關，而《美麗島電子報》今（28日）公布最新「10月國政民調」，針對「行政院編列中央政府總預算目前在立法院無法審查，您認為哪一方要負最大的責任」調查結果顯示，有37.4%認為是民進黨（含賴總統與行政院長卓榮泰），14.0%認為國民黨（含立法院長韓國瑜），僅2.5%認為是民眾黨，另有24.6%認為朝野政黨責任一樣大。

《美麗島電子報》表示，114年度中央政府總預算案在立法院6度卡關無法審議，主要爭議是在野黨立委認為原住民族委員會應該依《原住民保留地禁伐補償條例》編足每年每公頃新台幣6萬元補償金，行政院長卓榮泰認為該項修法違反憲法第70條及預算法第91條因此拒絕。

《美麗島電子報》指出，此外本屆立委針對前述法律條文提出修正草案總共有5案，其中第6條有關修正核發禁伐補償金額度整理如下表，對照提案人或連署人當時有32位民進黨立委贊成每年每公頃新台幣6萬元補償金，包括民進黨立法院黨團時任與現任幹事長吳思瑤，以及時任書記長莊瑞雄與現任書記長蔡易餘等人在內。

▼禁伐補償版本。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼10月「」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

針對「總預算案無法審查，哪一方要負最大責任」分析

因此，《美麗島電子報》表示，本調查依據事實詢問民眾「行政院編列中央政府總預算目前在立法院無法審查，主要爭論是立法院三讀通過提高原住民保留地禁伐補償金，民進黨立委也超過6成支持，但是行政院長卓榮泰拒絕依照修法結果編列預算，各自堅持立場所以總預算無法審查，您認為哪一方要負最大的責任」，結果有37.4%認為是民進黨（含賴總統與行政院長卓榮泰），14.0%認為國民黨（含立法院長韓國瑜），僅2.5%認為是民眾黨，另有24.6%認為朝野政黨責任一樣大，未明確回答的有21.6%。

進一步交叉分析，僅泛綠民眾最認為國民黨要為總預算卡關負最大責任（32.1%，其次認為朝野政黨責任一樣大27.2%），而國小以下學歷或中立民眾最認為朝野政黨責任一樣大（31.9%、32.7%），其他各群民眾明顯傾向認為民進黨要負最大責任，尤其男性、或桃竹苗與中彰投、40至59歲、專科以上學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，超過4成認為民進黨要為中央政府總預算目前在立法院卡關負最大責任，並大致可見學歷愈高的民眾愈持此看法。

▼10月「總預算案卡關，誰該負責」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼10月「」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

另外，《美麗島電子報》指出，值得注意的是，認為國內經濟不好的民眾47.2%認為民進黨要為總預算卡關負最大責任（其次朝野政黨責任一樣大24.8%），而滿意賴總統或閣揆卓榮泰表現的民眾約2成9認為朝野政黨責任一樣大（認為國民黨或民進黨的各2成左右），不滿意賴總統或閣揆卓榮泰的民眾超過6成2認為民進黨負最大責任。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年10月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話754人、行動電話323人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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