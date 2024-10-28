嘉義中埔連11震！災情擴及7村慘況曝　公所緊急撤離村民安置

▲嘉義中埔連續11次地震，當地地面出現龜裂。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉27日發生多次有感地震後，28日凌晨又有兩次芮氏規模3.2、3.8地震，前後累計已經發生11次地震，中埔鄉公所在27日第一時間開設災害應變中心， 鄉長李碧雲與團隊及立委陳冠廷陸續勘災，28日也派出清潔隊前往龍門村活動中心，清除從活動中心掉落的木板和水洗細石。勘查後發現裕民村水仔尾及龍門村之間的水仔尾山為斷層帶經過處，鄉公所也緊急協調當地居民至鄰近旅宿或親友家安置。

▲嘉義中埔連兩天有感地震，鄉長李碧雲陸續前往災損嚴重地區勘察 ，並安置當地居民到附近旅館 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義中埔連兩天有感地震，裕民村坷底出現地層下陷。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地區自27日下午2點19分開始加上28日凌晨0時27分及4點28分發生芮氏規模3.2、3.8地震，最大震度達4級，目前為止已經發生10起地震，立委陳冠廷及中埔鄉長李碧雲及鄉公所團隊也自27日下午發生地震持續勘災，甚至成立災情應變中心。

公所也陸續接獲中埔村民房連接面龜裂，有龍門社區活動中心4樓女兒牆坍塌掉落砸壞轎車、整排透天厝內部牆壁龜裂、戶外地面龜裂，中埔國中水塔破裂、活動中心天花板長形管狀物掉落，玻璃破裂，水管斷裂，民宅磁磚掉落等災情，幸並無人員受傷。

初步統計，擴及地區包括富收村、義仁村、中埔村、隆興村、龍門村、鹽館村、裕民村等7個村落。當中裕民村坷底甚至出現地層下陷，地面嚴重龜裂等現象。

▲嘉義中埔連兩天有感地震，立委陳冠廷及鄉長李碧雲陸續前往災損嚴重地區勘察 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義中埔連兩天有感地震，當中位於裕民村及龍門村之間的水仔尾山區域就在斷層帶上。（圖／記者翁伊森翻攝）

公所表示，該地區已持續監測一年，但這兩天地震後地層又下陷，已經協調當地居民至鄰近旅宿入住，或是依親及其他家人朋友，接下來將請專家持續觀察。

▲嘉義中埔連兩天有感地震，民眾家中牆面磁磚整個掉落。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義中埔連兩天有感地震，民眾家中屋瓦整個脫落。（圖／記者翁伊森翻攝）