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吸金2億潛逃9年！「磁能電動車」案主嫌因闖紅燈栽了

記者張君豪／台北報導

透過人頭先後以慶驊國際能源、台灣新動力產業公司，推出「免油電騎終身」磁能電動車的男子謝均權（65歲），2011年以「這是美國總統歐巴馬都想要的技術」「郭台銘也要認購」話術，對外以每口10萬元價格開放民眾投資，吸金約2億新台幣，2015年遭判刑定讞後就潛逃迄今，10月5日下午，謝男在北市闖紅燈過馬路遭警員盤查，潛逃9年的磁能車吸金案主嫌就此落網歸案。

▲涉磁能電動車詐騙吸金主嫌謝男遭萬盛所警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉磁能電動車詐騙吸金主嫌謝男遭萬盛所警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

北市文山二警方表示：5日下午，謝男行經轄區羅斯福路六段萬盛街口時，因貪快闖紅燈過馬路遭巡邏警員攔下，警方發現他拿出的駕照和背誦證號資料屬實，但駕照照片和謝男本人完全不像，加上該駕照男子早已死亡，萬盛所長朱俊碩及警員景暐傑研判謝男謊報資料，經反覆詢問後，謝男才坦承自己就是當年轟動社會的磁能車吸金案主嫌。

警方為求慎重，將他送往分局偵查隊比對指紋，確認他就是當年以台灣新動力公司推出磁能電動車、吸金達2億的主嫌謝均權，謝男因涉犯銀行法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，2015年遭判刑後潛逃，逃亡9年後因持撿來的駕照接受警方盤查遭逮捕。警方偵訊後依侵占拾得物、偽造文書罪嫌將他移送法辦，他遭台北、新北地檢署通緝中，警方一併押解歸案。

▲涉磁能電動車詐騙吸金主嫌謝男遭萬盛所警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

當年謝男以磁能永動車概念，購買坊間市售電動機車，標榜不用充電加油，就可以從台北騎到宜蘭「若未來技術突破就可環島」，甚至遭媒體踢爆後謝男還對投資大眾洗腦，強調他的產品將改變台灣未來能源政策，「和政府高層很熟，國安局將介入不會有事。」

經檢警調查，謝男以此手法吸金超過2億新台幣，被逮捕時帳戶內還有4-5千萬元現金，他因本案遭檢察官聲押長達2年，後來釋回後就棄保潛逃，逃亡9年後竟因闖紅燈被逮。

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