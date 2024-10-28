越南移工卡拉OK開毒趴！3短褲妹躲頂樓被抓包　警帶回10人

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

台北市中山區中山北路一段一間越南卡拉OK店，今(28日)遭民眾檢舉指店內有人吸毒，警方旋即派員前往臨檢，一進門就聞到濃濃K味，還有4男3女躲在頂樓被逮個正著，現場查獲安非它命咖啡包43包、三級毒品K他命20包，並帶回武姓負責人、員工及客人共10人，訊後依毒品危害防制條例及入出國移民法，移請地檢署及移民署續辦。

▲警方在現場查獲毒品安非他命及愷他命的毒咖啡包，並帶回10人。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

警方今凌晨1時40分許前往該處臨檢，但敲門後卻無人回應，循線至後門時發現有3人準備逃離，隨即將人逮捕並進入店內臨檢，現場K他命味道濃厚，垃圾桶還發現約17包毒品咖啡包殘渣袋、包廂內有摻有愷他命殘渣6支煙蒂，共查獲摻有二級毒品安非它命咖啡包43包（總毛重200多公克）、三級毒品愷他命20包（總毛重：19公克 ）。

▲越南卡拉OK店負責人。（圖／記者黃彥傑翻攝）

該越南卡拉OK位於一棟大樓B1，鄰居透露該處夜夜笙歌，經常傳出噪音，且出入複雜。警方後於清查大樓時又抓到4男3女可疑外籍人士躲藏在頂樓，現場查獲武姓負責人、工作人員及客人等共10人，經查其中5人為失聯移工，全案訊後依毒品危害防制條例及入出國移民法案移請地檢署及移民署續辦。