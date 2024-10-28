海邊戴隱形眼鏡游泳　23歲女右眼劇痛「寄生蟲鑽進角膜」失明





▲女子因為戴隱形眼鏡，導致角膜受感染。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州23歲女子麥卡斯蘭(Brooklyn McCasland)和朋友去海邊度假時，戴著隱形眼鏡游泳的她事後感覺眼睛劇痛，她原本以為只是眼睛進沙，就醫發現竟是寄生蟲感染，最後導致右眼失明。

女子麥卡斯蘭8月與朋友到阿拉巴馬州海灘度假，幾天後眼睛感受到有生以來最嚴重的劇痛，跑去就診醫生卻告訴她，可能只是沙子跑進眼睛，給她開了眼藥水就回家，然而疼痛卻持續了好幾周。

Texas woman goes BLIND after common contact lens mistake led to parasites burrowing in her eyeball https://t.co/4paNyQkM1n pic.twitter.com/mUkW43DNji — Daily Mail Online (@MailOnline) October 25, 2024

麥卡斯蘭再度前往就醫，醫生發現眼睛外層出現白色混濁物，最後確定是受到寄生蟲感染，寄生蟲已鑽進角膜中。名為棘阿米巴原蟲(Acanthamoeba)的寄生蟲通常生活在自來水、海水與湖泊中，棘阿米巴原蟲角膜炎很常發生在配戴隱形眼鏡者身上。

麥卡斯蘭難過表示，如果不戴隱形眼鏡就可以避免感染的話，她寧願不戴，如今右眼視力受到嚴重影響，已經失明，目前她正在等待昂貴的移植手術機會，親友也為她在網站上舉行募款。