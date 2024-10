海邊戴隱形眼鏡游泳　23歲女右眼劇痛「寄生蟲鑽進角膜」失明

▲女子因為戴隱形眼鏡,導致角膜受感染。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州23歲女子麥卡斯蘭(Brooklyn McCasland)和朋友去海邊度假時,戴著隱形眼鏡游泳的她事後感覺眼睛劇痛,她原本以為只是眼睛進沙,就醫發現竟是寄生蟲感染,最後導致右眼失明。

女子麥卡斯蘭8月與朋友到阿拉巴馬州海灘度假,幾天後眼睛感受到有生以來最嚴重的劇痛,跑去就診醫生卻告訴她,可能只是沙子跑進眼睛,給她開了眼藥水就回家,然而疼痛卻持續了好幾周。

Texas woman goes BLIND after common contact lens mistake led to parasites burrowing in her eyeball https://t.co/4paNyQkM1n pic.twitter.com/mUkW43DNji