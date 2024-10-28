14歲少女公車站聽音樂等車　被40歲問路男「拖進樹叢中」性侵

▲少女在公車站遭問路男性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

義大利傳出一起性侵案，一名14歲少女在路旁等公車時，被一名疑似是外地來的男子問路，當少女感覺到對方意圖不軌時立即逃跑，然而仍被男子追上，最後拖到附近樹叢中性侵，誇張事件讓當地民眾震怒。

事件25日晚間7時30分左右發生在義大利北部城市波札諾(Bolzano)卡薩諾瓦區(Casanova)，一名14歲少女戴著耳機在等公車時，一名男子走近她問路。男子告訴少女，他是外地人，少女雖然試圖幫忙，但不久就發現男子意圖不軌。

警方表示，這名少女當下雖然試圖逃跑，但是很快就被男子追上，對方把她拖進附近樹叢中性侵，過程她不斷掙扎尖叫，附近都沒有人路過幫忙，大約15分鐘後她成功肘擊男子逃跑，向住在附近的一名婦女求救。

少女報案後，性侵男子雖然試圖逃跑，但在成功搭上前往市中心的公車前被警察逮捕。警方表示，嫌犯是一名來自巴基斯坦的40多歲男子，合法居住在義大利多年，原本在維洛納市(Verona)工作，近來搬到波札諾市，目前被關押在監獄中，面臨嚴重性侵犯指控。

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