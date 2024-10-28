梅爾吉勃遜暗示挺川普　批賀錦麗智商如「木樁」

▲男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選進入最後倒數階段，好萊塢男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）25日受訪時暗示支持前總統、共和黨總統候選人川普，並稱副總統賀錦麗智商猶如「木樁」（fence post）。

NEW: Actor Mel Gibson says Kamala Harris has the IQ of a "fence post" in footage obtained by @TMZ.



Gibson specifically called out Harris for her "appalling" track record.



Question: Who are you voting for? I'm gonna guess. Trump.



Gibson: I think that's a pretty good guess.… pic.twitter.com/cJaHH9trEQ — Collin Rugg (@CollinRugg) October 24, 2024

美國八卦媒體TMZ公開梅爾吉勃遜在機場訪問的片段畫面，當時攝影記者提問對於大選有什麼想法，梅爾吉勃遜說，「我不認為我投給誰會讓人感到驚訝」，接著記者想了數秒之後，提問「我猜是川普，有猜對嗎？」

梅爾吉勃遜並未正面回應，只說這是個非常好的猜測。記者再問，若川普成功當選世界會是什麼樣子，梅爾吉勃遜直言，「我知道讓她（指賀錦麗）上任會是什麼樣子，那可不是好事，糟糕的紀錄，沒什麼政策可言，她的智商猶如木樁」。

梅爾吉勃遜過去數度發表驚人言論，曾於2006年酒駕被捕，對警員大罵「猶太人要為世界所有戰爭負責」、「你是猶太佬嗎」，事後道歉；2010年，梅爾吉勃遜使用涉及種族歧視的言論辱罵當時女友歐莎娜（Oksana Grigorieva），脫口「如果妳被一群黑鬼性侵也是自找」。