中國駭客滲透美電信巨頭！　川普競選團隊顧問通話遭攔截

▲川普與其競選團隊通訊遭中國駭客攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

中國政府支持的駭客組織成功攔截了美國政治人物的電話通話音訊，其中包括一共和黨總統候選人川普一名未具名的競選顧問的通話錄音。此駭客行動針對美國電信公司「Verizon」的系統進行滲透，試圖竊取情報，多家媒體報導指出，川普競選團隊和其副手范斯（JD Vance）的電話號碼在此次入侵行動中成為目標之一。

《華盛頓郵報》報導，美國聯邦調查局（FBI）與美國網路安全及基礎設施安全局（CISA）已確認正就此事件展開調查，指出中國相關人士涉嫌未經授權存取商業電信基礎設施，雖然聲明中並未直接提及川普團隊。路透社後來報導，駭客還將目標對準了與現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊相關的人員的電話設備。

駭客不僅成功攔截了一位川普顧問的電話音訊，還存取了該顧問的未加密通訊內容，包括簡訊。川普競選團隊和FBI目前尚未對此發表回應。

其實這並非川普競選團隊今年首次遭駭客入侵。美國司法部早些時候指控伊朗革命衛隊的三名成員試圖透過駭入競選團隊系統來干擾11月5日的總統大選。

「Verizon」於周五表示，該公司已知悉這起針對美國電信業進行情報蒐集的高級駭客攻擊，並正與執法機構合作調查此事。同時，美國國會也正就此事件展開調查，本月初要求AT&T、Verizon及Lumen Technologies回答關於中國駭客滲透美國寬頻供應商網路的問題。

中國駐美大使館上周回應稱，對此具體情況並不知情，但強調中國堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊與網路竊密行為。