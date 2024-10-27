伊朗下禁令！公民分享以色列空襲影片「最高關10年」

▲以色列軍方發動報復攻擊，伊朗首都德黑蘭26日凌晨傳出爆炸聲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列近期鎖定伊朗軍事目標發動精準打擊，伊朗多處軍事設施遇襲。如今有消息指出，伊朗警察警告平民，若把伊朗遇襲影像或資訊提供給與猶太復國主義政權有關的敵對媒體（指以色列），將構成犯罪，可能被判處1至10年徒刑。

Telegraph報導，伊朗宣稱防空系統發揮作用成功攔截以色列的襲擊行動，但也承認德黑蘭、胡齊斯坦（Khuzestan）、伊拉姆（Ilam）的軍事設施遇襲，部分地區受到有限損害。在此之際，伊朗把分享襲擊影片給以色列的行為，視為與以色列合作。

報導指出，這種在正式承認襲擊事件之際威脅公民共享訊息的雙重手法，表明伊朗當局正在努力保持對言論的嚴格控制。

隨著兩國緊張情勢不斷升溫，伊朗部分民眾湧向加油站並試圖離開首都德黑蘭，航班取消、恐慌性購買掃貨，變得越來越焦慮，也感到越來越疲憊厭倦。

德黑蘭居民阿里（Ali）直言，他們沒有作任何值得被這樣對待的事情。另一名居民則稱，他這個月已經第2次阻止女兒出門上學，「我告訴她不要去學校，不是出於安全考量，而是為她的心理健康，她因為聽到戰爭的消息覺得內心壓力很大，我不想讓她聽到任何消息」。