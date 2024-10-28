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伊朗總統：不尋求對以色列開戰　準備好適當回應

▲伊朗總統裴澤斯基安。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗總統裴澤斯基安。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

伊朗總統裴澤斯基安今天表示，不尋求對以色列開戰，但是對於以色列本週打擊伊朗軍事目標準備好作出「適當回應」。聯合國安全理事會明天則將集會就此商討。

法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在內閣會議中表示，「我們不尋求戰爭，但是我們會捍衛我們民族和國家的權利」，並強調伊朗「將會對猶太復國主義政權的侵犯作出適當回應」。

伊朗1日攻擊以色列，報復德黑蘭支持的武裝團體領袖及伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）一名指揮官遭到殺害。以色列昨天對伊朗軍事設施展開空襲，作出回應。

以色列警告德黑蘭不要進行反擊。

裴澤斯基安指責以色列的「蠻橫行徑」和美國對其支持，導致區域緊張情勢遽增。

「如果猶太復國主義政權的蠻橫行徑及其罪行繼續下去，緊張情勢將會擴散。」

他表示，美國曾經「承諾以結束戰爭換取我們克制，但是他們沒有遵守承諾」。

與此同時，路透社報導，聯合國安全理事會輪值主席國瑞士今天表示，安理會明天將集會，就以色列攻擊伊朗進行商討。

瑞士常駐聯合國代表團表示，伊朗所提出的開會要求獲得阿爾及利亞、中國和俄羅斯支持。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）昨天致函有15個成員的安理會說：「以色列政權的行動對國際和平安全構成重大威脅，導致已然脆弱的區域進一步不穩定。伊朗伊斯蘭共和國在符合聯合國憲章所載原則之下並且依照國際法，保留於適當時機對這些罪惡攻擊進行合法且正當回應的固有權利。」

以色列軍方表示，昨天出動大量噴射機完成針對德黑蘭附近及伊朗西部飛彈工廠和其他地點的3波打擊，以報復伊朗1日對以色列發射約200枚彈道飛彈攻擊。以色列並且警告這個兵力壯盛的夙敵不要進行反擊。

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