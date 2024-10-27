「大溪苦茶油節」11／9登場　穿古風服飾拍照打卡有小禮

▲大溪烏塗窟地區的苦茶油，質地純淨。（資料照／烏塗窟地方創生協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「大溪苦茶油節」將於11月9日，在大溪龍山寺熱鬧登場。主辦單位大溪烏塗窟地方創生協會26日表示，大溪烏塗窟地區的苦茶油，質地純淨，今年活動中將以這傳統食材為主角，並在現場設置古風拍照打卡區，歡迎穿著古裝或古風服飾的遊客前來拍照打卡，體驗一場別具韻味的時光之旅，並可獲神秘小禮物。

大溪烏塗窟地方創生協會指出，苦茶油素有「養顏長壽」的美譽，據傳唐朝楊貴妃曾用苦茶油保持肌膚潤滑，增添美白效果；而養生始祖彭祖更以苦茶油籽入湯，據說讓他壽命長達數百年。

「大溪苦茶油節」活動，從上午10點30分拉開序幕，首先由表演團隊「鈴極限」帶來精采的國粹表演、下午1點後，評審級歌手欣樺以輕快曲目展開午後時光隨後由雅筑國樂團帶來古風樂曲演奏，讓觀眾沉浸在古韻中，兒童劇場也將為孩子們帶來歡笑與感動創造難忘的親子時光。

▲大溪烏塗窟地區的苦茶油，質地純淨。（資料照／烏塗窟地方創生協會提供）

除了舞台表演，現場還設置了充氣溜滑梯、闖關遊戲、和多樣的免費DIY體驗，包括漆扇、藍染、植物盆栽、苦茶油護手霜製作及兒童小玩具製作適合各年齡層參加、特別值得一提的是，凡穿著古風裝的遊客現場還可獲得限量神秘小禮物，增添活動的趣味與驚喜。