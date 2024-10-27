表態角逐2026高雄市長？林岱樺：相信黨內有民主初選

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著現任高雄市長陳其邁的任期將在2026年結束，民進黨內已有多位政治重量級人物傳出可能角逐下任市長大位。其中，立法委員林岱樺已經公開表示，她對黨內的民主初選制度有信心，並且相信會尊重市民的選擇。

目前外傳可能參選的人選包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、前勞動部長許銘春，以及總統府秘書長潘孟安。林岱樺在接受前總統陳水扁專訪時表示，誰來對高雄都是好事，並強調相信賴清德總統在台南、高雄會有民主初選制度，最後結果也會尊重市民的決定。

林岱樺在專訪中表現出對自己的信心，她認為自己的生活單純，沒有廣泛的政治交友圈，但她堅信自己能夠帶領高雄升級，成為一個智慧治理的城市，因為她認為下任市長的挑戰將是如何將AI導入中小企業及農漁業，提升整體產業與競爭力。

對於外界封她為「仙姑」、「孤鳥」，林岱樺認為這與她的個性有關，她的生活比較少在外面交際應酬，更注重在工作上的投入。她也坦承，在一些進步價值的議題上，她有時會與其他人的說法不同，這可能是因為不理解或是沒有溝通。

目前角逐高雄市長大位的候選人們都已經在做出各種行動和計劃，其中像是許銘春的幕僚表示，他們目前仍然按照自己的步調，持續拜訪高雄地方人士，以了解在地民意需求；邱議瑩也表示，會尊重黨中央的初選時程，目前就是爭取更多市民的支持與認同，並透過各種文宣、新媒體和地方拜會、產業參訪等方式，持續以自己的步調推動。

對於這場選舉，陳水扁表示，他相信社會不能只有一種聲音，否則永遠不會進步，需要經過一次又一次的溝通，才可以形成更好的共識。