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社會 社會焦點 保障人權

獨／台中BMW猴「無罩」現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區今日發生一名18歲白姓男子撞死行人案，稍早檢方到中國附醫往生室對死者進行相驗，同時複訊白嫌。白嫌離開時，雙手被上銬，但已經沒戴上安全帽，被警方帶離時看見記者上前詢問受到驚嚇，記者提問「有沒有要道歉？」白嫌沒有回應。一旁員警則將白嫌外套帽子給戴上，白進入電梯後面壁，不敢望向鏡頭，預計移送地檢署。白嫌母親隨後由刑警陪同下離開，對於媒體詢問不發一語。

▲▼台中BMW猴撞死行人。（圖／記者許權毅攝）

▲台中18歲白嫌撞死行人，今晚被送至中國附醫往生室複訊。（圖／記者許權毅攝）

經了解，白嫌母親一家在台中經營禮儀社，白嫌偶爾會協助母親處理工作事宜，但個性較貪玩，已非第一次鬧出事情。白嫌親友透露，一家人對此相當頭痛。記者詢問是否會代替白嫌向死者道歉？或是透過文字對外說明，親友經友人轉述並未回答。

▲▼台中BMW猴撞死行人。（圖／記者許權毅攝）

▲▼白嫌進入電梯後面壁，不敢望向媒體鏡頭。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中BMW猴撞死行人。（圖／記者許權毅攝）

檢察官稍早也完成相驗，離開中國附醫往生室，對於死者身分、釐清重點並未對外說明，儘快步離開，預計由台中地檢書統一對外發言。

據了解，白嫌昨晚沒回家，疑似住在北屯區一處朋友家，供稱今日清晨駕車外出，但是精神不濟、狀態不佳，結果在北屯區一處巷弄撞上行走在路邊的行人。警方拿出監視器給白嫌觀看，他仍堅稱不記得，還自稱是以為在事故地點前100公尺的隧道發生擦撞，相當離譜。

▲▼台中BMW猴撞死行人。（圖／記者許權毅攝）

▲檢察官稍早已離開中國附醫往生室，並未對外說明偵辦方向。（圖／記者許權毅攝）

現場監視器畫面拍下，白嫌先是朝著路邊告示牌、花盆猛撞，剛好撞上該名男行人，男子整個人飛起，重重摔落到馬路，白嫌不但沒停車，還不斷補油門加速，整輛車發生劇烈搖晃，導致該名行人遭輾到重傷，當場失去意識，白嫌卻駕車落跑。

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