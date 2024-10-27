看完監視器「還是失憶」不認撞死人　台中BMW猴：以為在隧道撞的

記者許權毅／台中報導

台中市一名18歲白男無照駕駛BMW，今日上午9時左右在北屯區撞死一名行人，稍早被警方依過失致死等罪移送。經了解，白嫌供稱自己不記得有發生車禍，警方拿出監視器給白嫌觀看，他仍堅稱不記得，還自稱是以為在事故地點前100公尺的隧道發生擦撞，相當離譜。

▲白嫌供稱，自己不記得有發生過車禍，才會繼續行駛，認了精神不濟。（圖／記者許權毅攝）



據了解，白嫌昨晚沒回家，疑似住在北屯區一處朋友家，供稱今日清晨駕車外出，但是精神不濟、狀態不佳，結果在北屯區一處巷弄撞上行走在路邊的行人。現場監視器畫面拍下，白嫌先是朝著路邊告示牌、花盆猛撞，剛好撞上該名男行人，男子整個人飛起，重重摔落到馬路，白嫌不但沒停車，還不斷補油門加速，整輛車發生劇烈搖晃，該名行人遭輾到重傷，當場已經無意識，白嫌仍駕車落跑。

▲ 遭BMW猴撞死，男子最後身影曝光。（圖／民眾提供）

▲記者從事故地點往附近小隧道拍攝，距離相當遠，至少100公尺遠，顯見白嫌扯謊。（圖／記者許權毅攝）



白嫌向警方供稱，自己是到北屯區朋友家拿東西，不曉得發生車禍，才又繼續行駛，結果在環中東路、太原路口自撞路邊變電箱，才又被民眾通報，警方比對2起事故車牌，才確認就是肇事逃逸的白嫌。

▲白嫌沒有駕照，偷開家人承租的車輛。（圖／記者許權毅攝）



經查，白嫌今年18歲，但是並沒有駕照。白嫌母親今日以相關人身分到交通分隊接受警詢，坦言車子是因公車有需求所租賃，2天前才承租，並且車鑰匙就是放在家中，但未允許兒子使用，至於白嫌為何使用車輛，並不清楚。

白嫌今日16時許被移送偵查隊按捺指紋，後續將被警方依過失致死、肇事逃逸等罪移送台中地檢；白母陳女離開時，面對記者詢問是否有替兒子租車，快步走向車輛，不發一語。

至於死者身分到底是誰？警方今日說明，死者身上並無相關證件，經當地里長指認，也無法辨別身分，仍積極調閱監視器釐清，或是依是否有民眾報案失聯者，進行追查中。