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遭爆掏空18.9億　台中廣三SOGO發聲明否認：營運一切正常

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中廣三SOGO稍早發出聲明表示「報導非事實，深表遺憾」。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中廣三SOGO的廣三崇光公司驚爆遭掏空18.9億元，日籍負責人原島榮一、廣三陳姓前副總及謝姓現任財務副理，遭檢方認涉犯背信罪，但已經達成和解，予以緩起訴處分。對此，台中廣三SOGO稍早發出聲明表示「報導非事實，深表遺憾」，全案是台、日間股東內部股權鬥爭而衍生出的糾紛，目前已經和解，強調公司營運一切正常。

檢方查出，廣三崇光公司因參與「高鐵娛樂城」投資案發行特別股增資，承諾股東可以在6個月後請求公司收回，但負責人原島榮一事後反悔，法院判廣三崇光應給付4間股東公司3.58億元。原島榮一為規避3.58億元價金，事前就將資產轉移到集團其他公司，與廣三陳姓前副總及謝姓現任財務副理共謀掏空，金額共計18.9億元。

檢方認定原島等3人涉犯背信罪，但考量3人均認罪，並且達成和解、繳回不法利益，將3人處分緩起訴，並命原島將相關股份、經營權歸還廣三崇光名下，同時支付公款1100萬元。

對此，廣三回應「本新聞報導內容並非事實，我們深感遺憾」，在此特別申明及澄清以下事項。

1. 該案係本公司台、日間股東內部股權之鬥爭，而衍生出本件之糾紛，然雙方歷經數次溝通後已於民國113年5月下旬達成和解，並已收回特別股及普通股，現階段廣三SOGO之股權台方股東已完全退出，日方股東持有100%。

2. 本公司一直以來營運完全正常，不受事件之任何影響，也未積欠任何櫃位廠商任何帳款，本公司營運皆為正常，公司也不存在掏空18.9億乙事及背信等相關違法之事件，本案件台中地檢署檢察官於113年5月已緩起訴處分結案。

3. 廣三SOGO營運一切正常，消費者及合作櫃位廠商相關權益完全不受任何影響。

▲▼ 。（圖／台中廣三SOGO提供）

▲台中廣三SOGO聲明稿。（圖／台中廣三SOGO提供）
 

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