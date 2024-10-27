移工「天生軟骨功」上銬30秒內掙脫　落網驚見真相

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移工「天生軟骨功」上銬30秒內掙脫　落網揭真相：掌骨天生少一塊

記者張君豪／台北報導

北市文山一分局萬芳派出所警員23日晚間臨檢網咖，意外查獲一名越南籍阮姓移工（男性、23歲），經送往移民署台北專勤隊按壓指紋確定身分後，確定為逾期滯留台灣達536日逃逸移工。警方將他帶回派出所準備依違反入出國移民法移送，未料被上銬控制的阮男，居然能在30秒內掙脫手銬，從派出所後門逃走，警方火速擴大調閱監視器追查，順利在26日上午將他逮捕歸案。

▲越籍阮姓移工天生軟骨掙脫手銬後被逮回。（圖／記者張君豪翻攝）

▲越籍阮姓移工天生軟骨掙脫手銬後被逮回。（圖／記者張君豪翻攝，下同）
文山一警方表示，當時警員依違反入出國移民法將阮男載返所查辦，未料阮嫌趁警方準備文件不到30秒的空檔，竟以縮手方式掙脫警銬從派出所後門逃脫。警方成專案小組全面追緝，查出阮男無交通工具，多搭乘計程車移動，造成查緝困難。

專案小組過濾上百支監視器、過濾他通聯紀錄訪查關係人，警方掌握他奔赴南部避風頭，警方火速於26日早上7時許，於在距離北市250公里的台南市安南區順利將緝獲到案，

阮男到案後解釋他如何掙脫手銬關鍵，他表示其天生缺陷，手掌外觀正常，但實際掌骨較正常人缺少一塊，等於是天生有軟骨功夫，可以輕易掙脫金屬手銬。警詢後依觸犯脫逃罪、入出國移民法，移請台北專勤隊收容，全案交由台北地檢署偵辦。

▲越籍阮姓移工天生軟骨掙脫手銬後被逮回。（圖／記者張君豪翻攝）

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