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大陸 大陸焦點 特派現場

第5屆「掌上蜀show」完美收官　馬曉光：歡迎更多台青尋川藏線大美

▲▼大陸海協會副會長馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲前大陸國台辦發言人、現任海峽兩岸關係協會副會長馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／四川報導

第五季「掌上蜀show」兩岸新媒體體驗採訪活動今（27）日圓滿收官，來自兩岸40多位兩岸記者、台青與自媒體人以「尋美川藏線」為主題，走訪川西壯美風景。海峽兩岸關係協會副會長馬曉光也指出，很高興看到越來越多台青自媒體人或是「首來族」走出某些禁錮，親自體驗不一樣的大陸風情，也希望兩岸青年能「心手相連」，讓兩岸關係未來更加美好燦爛。

總結第五季「掌上蜀show」活動，前大陸國台辦發言人、現任海峽兩岸關係協會副會長馬曉光指出，我們這次沿著川藏線從成都、雅安、甘孜，再到阿壩，通過自己的眼，通過自己的筆，一路上參訪體驗與採訪，相信大家都找到川藏線的大美。」

▲▼ 川西、川藏公路 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「川西小瑞士」畢棚溝磐羊湖 。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光也點出此行有四美，第一美是山川之美。無論是高原、草甸、雪山還是叢林，這些美景奇觀的背後，也是老祖宗留下的自然遺產，同時凸顯這些年對環境生態保護的結果。「包括習近平總書記曾說，『綠水青山就是金山銀山』，川西也是兩岸同胞共有的家園，值得更多台灣同胞來造訪。」

第二是文化之美，川藏沿線有藏族和羌族，擁有獨特生活風俗文化習俗。從唐卡到美麗如畫的民居，以及各種工藝品和藝術品以及茶馬古道。顯示自古以來，各地方漢族和其他少數民族，彼此深刻交融在這塊土地。

第三美是產業之美。此行可見川藏地區經濟社會的發展，從數字經濟到氂牛綜合產業，擁有各種各樣的這種富民的政策，
看到今天生活在這塊土地上，老百姓他們是無比幸福的，他們心中那麼懷揣著更遠大的夢想。

第四美是天路之美。本次活動以川藏線70週年為主題，並且走訪318、317公路，以及連接兩個首府的高速路，古來的蜀道走起來不再艱難，不只顯示當年的築路精神，川藏公路也展現大陸的基建能力和一日千里的水平。

▲▼ 川西、川藏公路 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「掌上蜀show」兩岸青年走進川藏線 。（圖／第五季掌上蜀秀提供）

馬曉光也指出「掌上蜀show」」舉辦第五季，期盼活動越辦越好。採訪活動背後也連結這片土地滄桑巨變，連接起海峽兩岸文化的橋梁和心靈的紐帶。

「非常高興看到越來越多從事新媒體、自媒體人台灣年輕人加入採訪行列」，馬曉光進一步說，「此行有很多是『首來族』，誠如他們所說，來和不來不一樣，他們用自己的腳步走出台灣某些政治勢力設下的禁錮，放開眼看大陸，不僅看到了壯美的山河，也看到未來的追夢、逐夢的希望。」

最後，馬曉光也祝福，希望更多的台灣同胞來到大陸走走看看。只要兩岸青年人手牽在一起，心連在一起，兩岸關係的未來一定會無比燦爛。

▲▼ 川西、川藏公路 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 川西擁有「異域星球」地貌的墨石公園 。（圖／記者任以芳攝）

為期8天的活動中，「掌上蜀show」採訪團從成都市出發前進雅安市、甘孜藏族自治州、阿壩藏族羌族自治州4個市州，跨越1500多公里路程，首先聚焦走訪川藏公路博物館、雅安318自駕大本營、「川藏第一橋」興康特大橋，了解當年先進者築路的甘苦付出。

採訪團也走訪川西多座壯美河山，像牛背山、折多山、「異域星球」墨石公園、「川西小瑞士」畢棚溝；走進藏族和羌族生活文化世界，探尋充滿原始特色的民族風情；體驗繪畫藏族唐卡，感受神秘「東方碉堡」桃坪羌寨防禦迷宮等地。

從2018年至今，「掌上蜀show」兩岸新媒體體驗採訪活動邁入第五季。今年主題聚焦「川藏公路」建成通車70週年之際，邀請活動邀請到40多位兩岸媒體記者、台灣自媒體人參與，感受不一樣的大陸之美。

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