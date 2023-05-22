台灣無法參加世衛大會　國台辦：挑戰「一中原則」註定失敗

▲ 國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

第76屆世界衛生大會（WHA）大會22日決定不邀請台灣參加。對此，國台辦今（22）日表示，有關決定再次表明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

國台辦新聞發言人馬曉光指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分；第76屆世界衛生大會的有關決定再次表明，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

馬曉光表示，民進黨當局既不承認體現一個中國原則的「九二共識」，又圖謀搞所謂「涉台提案」，違背國際社會共識，必遭反對。

馬曉光最後指出，奉勸民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治操弄，任何挑戰一個中國原則的行徑都不得人心，註定失敗。

▲衛福部長薛瑞元出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

第76屆世界衛生大會（WHA）21日至30日舉行，衛福部部長薛瑞元日前率團前往瑞士日內瓦表達台灣訴求。他21日晚間表示，台灣2020年若已加入WHO，就可以更快提供資訊給WHO，台灣當時很有警覺，但無法保證未來都這麼幸運，下次再有疫情，台灣有可能就會成為破口。

衛福部疾病管制署日前發布新聞稿，抗議國台辦相關敘述有諸多不實，例如陸方提供我交換訊息大多為官方網站資訊，甚至我方參與WHO技術會議被拒絕率高達7成。