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世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

▲▼ 國台辦,馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

今年世界衛生大會（WHA）即將召開，但我方仍沒有收到邀請函。對此，國台辦今（19）日表示，民進黨拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參與世衛大會政治基礎不復存在，「這個局面完全是民進黨當局造成的。」

國台辦新聞發言人馬曉光指出，關於台灣參與世界衛生組織活動的問題，必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第251號決議確認的根本原則。

馬曉光表示，2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，同意台灣以「中華台北」名義、觀察員身份參加世界衛生大會，這是在堅持一個中國原則前提下、在當時兩岸關係和平發展的大背景下作出的特殊安排。

馬曉光指出，民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在，「這個局面完全是民進黨當局造成的。」

馬曉光列舉了新冠疫情中，對台灣民眾的關心，包括分享了數十份技術資料；安排在大陸台胞免費接種疫苗，截至2023年2月，累計接種疫苗479萬劑次；向台灣通報新冠肺炎疫情超過500次；過去一年，台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動共計24批等。

馬曉光最後表示，台灣參與世衛組織技術領域溝通合作渠道充分暢通，獲取各種疫情防控資訊和支援的渠道完全有效，民進黨當局所謂「國際防疫體系缺口」的政治謊言不攻自破；任何炒作世衛大會涉台問題，在國際上坑蒙拐騙、造勢挑釁的行徑都注定失敗。

2023年世界衛生大會（WHA）即將於5月21日在日內瓦登場。對於台灣連續7年未獲邀，外交部長吳釗燮18日表示，中國干預台灣參與的情況年復一年，非常嚴重，今年秘書處僅稱「要會員國同意」的理由，可是中國在世衛的影響力的確是很大。

衛福部長薛瑞元強調，未加入世界衛生組織，很多資訊是二手，未來又有疫情再起，是否可能讓台灣成為疫情的破口，且無法將台灣防疫經驗傳遞給全世界，是全世界的損失。

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