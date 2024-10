蜜雪兒砲轟川普「嚴重無能」　替賀錦麗站台火力全開

▲美國前第一夫人蜜雪兒(右)26日在密西根州替賀錦麗(左)站台。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選倒數10天,前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)26日在密西根州替副總統、民主黨總統候選人賀錦麗站台,開口批評共和黨對手川普嚴重無能,且因為太害怕不敢參加另場辯論迎戰賀錦麗。在此之際,川普在造勢場合上拉攏穆斯林選票,自稱能為中東帶來和平終結衝突。

美聯社、衛報等報導,這是蜜雪兒繼民主黨全代會發表演說之後,首度現身造勢活動場合公開,力挺賀錦麗成為美國第一位女總統。蜜雪兒提及川普拒絕與賀錦麗進行第2次辯論的挑戰,「(賀錦麗)在辯論場上徹底贏過對手,(川普)太害怕,怕到不敢再一次面對她」,賀錦麗向大眾展現一位理智穩定領導者應有樣貌,不該因為她是女性才選她,而是因為她是一名成年人,「上帝都知道我們需要一名成年人主掌白宮」。

.@MichelleObama: I hope that you will forgive me if I'm a little angry that we are indifferent to Donald Trump’s erratic behavior. His obvious mental decline, his history as a convicted felon, a known slumlord, a predator found liable for sexual abuse. All of this while we pick… pic.twitter.com/a2RrXJbWN9