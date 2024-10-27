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蜜雪兒砲轟川普「嚴重無能」　替賀錦麗站台火力全開

▲▼ 美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）26日在密西根州替賀錦麗站台。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前第一夫人蜜雪兒（右）26日在密西根州替賀錦麗（左）站台。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選倒數10天，前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）26日在密西根州替副總統、民主黨總統候選人賀錦麗站台，開口批評共和黨對手川普嚴重無能，且因為太害怕不敢參加另場辯論迎戰賀錦麗。在此之際，川普在造勢場合上拉攏穆斯林選票，自稱能為中東帶來和平終結衝突。

美聯社、衛報等報導，這是蜜雪兒繼民主黨全代會發表演說之後，首度現身造勢活動場合公開，力挺賀錦麗成為美國第一位女總統。蜜雪兒提及川普拒絕與賀錦麗進行第2次辯論的挑戰，「（賀錦麗）在辯論場上徹底贏過對手，（川普）太害怕，怕到不敢再一次面對她」，賀錦麗向大眾展現一位理智穩定領導者應有樣貌，不該因為她是女性才選她，而是因為她是一名成年人，「上帝都知道我們需要一名成年人主掌白宮」。

蜜雪兒提到，「從各方面來看，賀錦麗都已證明做好萬全準備，真正的問題在於，作為一個國家，我們準備好迎接這一刻了嗎」，敦促還在猶豫不決的選民趕緊行動，更稱選民對川普與賀錦麗的待遇似乎存在雙標，「希望你們能原諒我，我有點沮喪，因為我們之中有人選擇忽略川普的嚴重無能，同時要求賀錦麗事事表現出色」。她也提到女性墮胎權，描述女性健康問題，呼籲男性支持賀錦麗。

在蜜雪兒演說結束後，賀錦麗才上台，批評川普在過去這些年變得更加混亂、不穩定、精神越來越錯亂。

專家認為，蜜雪兒挾高人氣，也是極具影響力的演說者，擁有凝聚選民團結的力量，現身搖擺州催票替賀錦麗助選將是民主黨秘密武器。依據先前YouGov民調數據，蜜雪兒是美國最受歡迎的公眾人物之一，支持率高達61%，高於丈夫歐巴馬的59%。

東北大學政治學教授寇斯塔斯（Costas Panagopoulos）認為，「蜜雪兒就是民主黨的秘密武器，她在各方面都很受歡迎，尤其是在非裔女性之中」，在關鍵搖擺州透過策略讓蜜雪兒助選催票，有助於賀錦麗。

在此之際，川普同樣來到密西根州造勢，拉攏穆斯林選票，自稱能為中東帶來和平終結衝突，同時承諾將會逆轉全國各地以及底特律地區的經濟衰退。底特律伊斯蘭中心伊瑪目亞祖海里（Belal Alzuhairi）登台替川普拉票，「我們要求穆斯林與川普站在同一陣線，因為他承諾和平」。

▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

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