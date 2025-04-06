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兩波鋒面接力！周三晚先變天　雷雨掃全台

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周兩波鋒面，首波周三晚間到周四影響，第二波周末接力。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(7日)和後天仍有中層水氣影響，西部山區、北部、東部有局部雨；未來一周有兩波鋒面接力，首波周三晚間到周四通過，各地有陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢，第二波落在周六到周日，各地也有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明後兩天仍有中層水氣影響，西半部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部也有局部短暫雨，其他多雲到晴。

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張竣堯指出，周三白天，東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有零星短暫雨，隨鋒面接近，北部地區將從多雲轉為局部短暫陣雨天氣。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

周三晚上到周四鋒面通過，張竣堯說明，全台各地將有短暫陣雨或雷雨，中部以北雨勢明顯，有局部較大雨勢；周五水氣偏多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

張竣堯強調，未來有兩波鋒面，第一波為周三晚上到周四，第二波落在周六到周日，各地有局部短暫陣雨，北部、東半部、中南山區有較大雨勢。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，張竣堯分析，今天北部偏涼，明天到周三為逐漸回溫過程，周一到周三西半部白天高溫約27到30度，東半部約24到26度，周四到周末容易下雨，受天氣影響，高溫稍微下降，各地高溫約24到28度；低溫部分，沒有明顯冷空氣南下，各地普遍低溫約17到22度，周三之前，日夜溫差比較大。

此外，明天至周五馬祖容易有低雲或濃霧影響，周二晚間起，金門也易有局部霧或低雲影響能見度。

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