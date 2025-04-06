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泰變性正妹「13金釵」現身兵役抽籤！絕美神顏曝光　網：以為選美

▲▼泰國變性正妹兵役抽籤！「13金釵」現身　網暴動：根本選美。（圖／news1）

▲泰國變性正妹現身徵兵現場，網友暴動。（圖／news1，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一年一度的徵兵體檢近日登場，符合條件的男性無論是否變性都需要抽籤，因此每到此時現場就不乏出現身材姣好、顏值爆表的變性女子，成為另類「選美大會」，泰媒就統整了13名今年參與兵役抽籤的超正變性女子，讓網友大呼，「超級美！」

根據NEWS1報導，泰國陸軍的公告指出，2025年的徵兵體檢在4月1日至12日舉行（4月6日暫停1天），主要抽籤對象為2004年出生、年滿21歲的泰國男性公民，其他在1996至2003年間出生、年齡介於22至29歲但尚未完成徵兵程序者，也需根據通知前往指定地點報到，在現場完成檢查。

▲▼泰國變性正妹兵役抽籤！「13金釵」現身　網暴動：根本選美。（圖／news1）

▲▼泰國變性正妹兵役抽籤！「13金釵」現身　網暴動：根本選美。（圖／news1）

由於泰國徵兵制度規定，無論性別認同如何或是是否接受變性手術，只要戶籍仍登記為男性，就需依法接受徵兵檢查，因此每年這個時候，總會出現不少跨性別者的身影，也成了泰國社群平台上不可或缺的話題。

許多泰國粉絲專頁就分享了多名今年出現在徵兵現場的變性正妹們。現場多名留著長髮的跨性別者不但擁有白皙肌膚、精緻五官，還打扮性感、氣質出眾，讓網友忍不住驚嘆，「根本就是選美比賽現場吧！」甚至有網友笑稱，「這陣容根本應該去選泰國小姐了。」

▲▼泰國變性正妹兵役抽籤！「13金釵」現身　網暴動：根本選美。（圖／news1）

▲▼泰國變性正妹兵役抽籤！「13金釵」現身　網暴動：根本選美。（圖／news1）

▲▼泰國變性正妹兵役抽籤！「13金釵」現身　網暴動：根本選美。（圖／news1）

▲▼泰國變性正妹兵役抽籤！「13金釵」現身　網暴動：根本選美。（圖／news1）

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