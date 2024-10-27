馬斯克舉「反移民大旗」打臉自己！　遭爆曾在美國非法工作

▲全球首富馬斯克曾在美國非法工作，如今卻極力反對移民。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

《華盛頓郵報》獨家披露，根據前生意夥伴、法庭紀錄與公司文件，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）初到美國時，曾以學生簽證非法工作，並險遭驅逐出境。南非出生的他在電子郵件中坦承，當他中途放棄學業並創立公司時，他「無法合法留在美國」，該公司最終以超過3億美元的價格售出，而他的弟弟在入境美國時同樣處於非法狀態，有專家稱此為「入境欺詐」。

報導披露之際，馬斯克已成為共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的積極支持者，並多次批評民主黨試圖放任非法移民進入美國，這一言論也被共和黨主流化。彭博社稱他為「X上反移民陰謀論的最大推手」。川普則主張驅逐數百萬無證移民，並強烈反對「鏈式移民」。

《華郵》的報導詳述了馬斯克的移民歷程，揭露了他在創辦第一家公司時濫用學生簽證的經過。馬斯克於1995年在帕洛阿爾托成立的初創公司「Global Link Information Network」（後來更名為Zip2）時，並無合法的工作權，因此引發投資者對他被「驅逐」的擔憂曾向移民律師尋求意見。

Zip2於1999年以約3億美元出售，成為馬斯克入主特斯拉與創立其他公司的基石。

馬斯克18歲時透過其加拿大出生的母親Maye獲得加拿大國籍，並先在加拿大就讀後轉學至賓州大學，持學生簽證進入美國。1995年，他獲得史丹佛大學的錄取資格並搬至帕羅奧圖，以便獲得另一份學生簽證；然而馬斯克並未真正入學，而是直接投入創業。根據美國司法部前移民律師弗雷斯科（Leon Fresco）的說法，學生簽證持有者放棄學業從事創業行為，無論是否有收入，皆為非法行為。

弗雷斯科解釋，「任何幫助創造營收的行為，如設計程式或推銷產品，都可能導致法律麻煩。」

一家創投公司在1996年對馬斯克公司注資300萬美元時候，投資協議中就規定，馬斯克與弟弟金巴爾和一名同事，必須在45天內取得合法工作身份，否則投資方得以收回投資。

不過馬斯克在公眾場合中多次談及自己的移民故事，卻從未承認曾在非法的情況下於美國展開事業獲工作，而美國移民紀錄通常不對外公開，因此難以獨立證實個人的合法身份。

對此，馬斯克、律師史皮羅（Alex Spiro）和馬斯克家族辦公室經理都沒有回覆經電郵發出的置評請求。