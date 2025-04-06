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府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

記者張靖榕／綜合報導

北捷板南線府中站5日晚間發生一起旅客跳軌事件，一名23歲女子攀爬月台門進入軌道後遭列車撞擊，送醫搶救後仍宣告不治。北捷副總經理楊秦恒說明，女子為自行攀爬月台門跳入軌道後發生不幸事件。北捷呼籲大家珍惜生命，並尊重社會大眾行的權利。

▲▼板南線爆落軌。（圖／記者黃資真攝）

▲板南線爆落軌，23歲賴女傷重不治。（圖／記者黃資真攝）

楊秦恒說明事故發生於5日18時53分，當時一名女性旅客在府中站月台第六節車廂尾端區域徘徊，隨後趁列車進站前突然攀越月台門，跳入軌道後遭列車撞擊。當場已無生命跡象，由救護人員緊急送醫仍宣告不治。

楊秦恒指出，從監視器畫面研判，女子在月台上有來回張望的行為，列車接近時才突然翻越月台門跳軌。

台北捷運公司稍晚發出公告指出，事發後已調閱相關監視器畫面，確認係旅客自行攀爬月台門進入軌道。現場已完成排除作業，但板南線仍需持續調整班距以恢復正常營運。旅客闖入軌道的具體動機，後續將交由警方進一步調查釐清。

捷運公司也呼籲民眾珍惜生命，尊重公共交通安全，勿以身試法。依據《大眾捷運法》第50條之一第一項第二款規定，任意操控捷運站、列車設備，或妨礙行車、電力或安全系統正常運作者，可處新臺幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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