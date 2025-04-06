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剛拿到就業金卡！企鵝妹「禁止入境台灣」要等到2028年　原因曝　

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

▲企鵝妹開直播解釋。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主企鵝妹（柳允進，유윤진）2023年4月來台灣徒步環島，花費42天繞完台灣一圈，讓她人氣一路飆升，沒想到她今（6）日一早開直播，透露自己被禁止入境台灣，三年後才可以來台，企鵝妹進一步指出，似乎是因為2023年擔任電玩遊戲的一日店長，沒有申請工作許可。

有網友在PTT發文，「企鵝妹被禁止入台了？」企鵝妹一早開直播，標題直接寫道「WTF BANNED FROM TAIWAN？」原本昨天預計要飛台灣，結果被告知「不允許進入台灣」，禁令於最近生效，預計要等到2028年才可以入境台灣。

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有網友進一步指出，據企鵝妹自述，是因為參加電玩遊戲的一日店長活動，導致金卡被取消，當時的經紀人疏忽，沒有為活動申請工作許可，但是所有其他的活動都是有工作許可的。

貼文曝光，網友驚呼，「才拿到就業金卡，就被弄了」、「2023有問題，2024來台申請金卡核准，這次入境才說要收回金卡」、「政府發就業金卡前不先查清楚的嗎」、「拿觀光簽，去展場代言=非法工作」、「一日店長那工商活動有販售行為」、「她還捐錢給地震災區，又行銷台灣，環島還幫公家機關宣傳，利用完就不要了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

▲至少要2028年才可以入境台灣。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

然而，企鵝妹也在直播中提到，同樣在入境時被禁止的美國YouTuber樂樂法利（LeLe Farley），申請到移民署就業金卡，花了1個月賣車、退租、整理行李和告別親友後，買了單程機票，準備飛抵台灣長期發展，出境時竟被告知「不允許進入台灣」。

移民署表示，樂樂法利雖獲發文化藝術類就業金卡，但過去2023年來台時，因非法工作案被台北市政府勞動局裁處在案，因此移民署依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。

移民署指出，樂樂法利仍在管制期間，不符合核發就業金卡條件，已依規定撤銷其許可，並就相關行政作業流程進行檢討，若樂樂法利日後符合解除管制規定，可再次提出申請。

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