第二行政中心工地4個月奪2命　21歲移工墜樓亡！新北市府追責

▲新北市第二行政中心工地越籍工人墜落身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區重新路五段的新北市第二行政中心工地，2024年11月底發生吊塔斷裂造成1死3傷意外，沒想到，經4個多月，今年4月6日下午4時許再度發生工安意外，一名21歲越南籍阮姓男移工，在5樓進行帷幕牆作業時，不明原因墜落地面，當場失去生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。警方已介入調查，並將協請工地工頭釐清案情，新北市府將究責。

據了解，2024年11月22日上午9時許，新北市第二行政中心工地發生2座吊塔的吊臂，疑因螺絲損壞吊臂倒塌，砸中4名工人，造成1死3傷悲劇，沒想到事隔4個多月，再度發生工安意外。

事發當時，工地並無進行施工，工地管理員楊姓男子發現發現阮男墜落地面，已經沒有呼吸心跳，緊急報警，經送往部立台北醫院急救，仍宣告不治。對於阮男為何會出現在工地，楊男與工頭廖男均表示不清楚。警方已將廖姓工頭帶回派出所協助調查，詳細案情仍待釐清。

針對此起工安意外，新北市勞檢處表示，該工地的職業安全衛生檢查業務屬於勞動部職業安全衛生署權責，已通知該署北區職業安全衛生中心派員調查。為保障罹災移工家屬權益，勞檢處將要求雇主實施職災補償，否則將依勞基法處以2至100萬元罰鍰，並協助辦理職災慰助。

新北市政府工務局也說明，若查明工地未做好安全防護措施，將依建築法對承造人處以最高9萬元罰鍰及勒令停工處分。工務局強調，將深入調查人員墜落原因，釐清工安責任。

▼新北第二行政中心工地2024年底工安意外，釀成1死3傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）