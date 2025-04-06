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6公尺巨蟒吞人！村民剖開蛇肚驚見「整具女屍」　恐怖畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 村民合力殺死蟒蛇後剖開腹部，取出失蹤的婦人遺體。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼南蘇拉威西省錫登倫拉龐縣發生一起恐怖事件，66歲婦人哈希亞（Hasiah）外出尋找綁木頭用的繩索後遲遲沒有回家，竟遭一條長達6公尺的巨蟒吞食，村民剖開蟒蛇腹部後果真尋獲遺體。

綜合《點滴網》等當地媒體，哈希亞1日到家後方的果園尋找繩子後失蹤，兒子努爾丁（Nurdin）發現平常會在中午前回家的母親到傍晚仍不見人影，開始四處向村民打聽，卻沒人知道母親的下落。

直到晚間約8點半，努爾丁和村民發現一條6公尺巨蟒腹部異常腫脹，蜷縮在草叢中，懷疑哈希亞已經遇害，便合力殺死蟒蛇後用長刀剖開腹部，赫然發現哈希亞完整躺在蟒蛇胃中，但早已沒有生命跡象。

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