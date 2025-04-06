馬斯克警告：歐洲恐上演「大規模屠殺」血洗　數據很明確

▲ 馬斯克對歐洲恐怖主義威脅提出警告。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日警告，歐洲恐怖主義威脅日益嚴重，特別點名義大利等地攻擊事件頻傳，卻未受到足夠重視，若情勢持續惡化，最終恐怕上演「大規模屠殺」。

“Eventually you will see widespread slaughter in Europe”



“The trend leads to the widespread slaughter of Europe”



“You are seeing a massive increase in the number of attacks in Europe - the Legacy Media downplays these attacks”



Elon Musk with a bone chilling warning for the… pic.twitter.com/319wd1rUno — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 6, 2025

綜合俄媒《塔斯社》及亞塞拜然新聞社（APA）等外媒，馬斯克5日視訊出席義大利右翼政黨聯盟黨（League party）代表大會，發表談話提到，近期在義大利及整個歐洲地區，恐怖攻擊與殺害無辜民眾的事件大幅增加。

馬斯克指出，這類暴力攻擊頻率上升，傳統媒體卻淡化相關報導，「我認為我們將在歐洲看到大規模攻擊、大規模屠殺，這是趨勢，最終將在歐洲引發一場真正的血洗。你的朋友，你的家人，每個人都處於危險之中，數據已經說明一切」。

他也提到，希望美國能與歐洲建立密切夥伴關係，「我們已經結盟，但我希望它變得更加緊密、強大」，談及總統川普關稅政策時則稱，「我們未來將走向零關稅，走向自由貿易。這是我對未來的期望，這是我給川普總統的建議」。