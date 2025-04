馬斯克警告：歐洲恐上演「大規模屠殺」血洗　數據很明確

▲ 馬斯克對歐洲恐怖主義威脅提出警告。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)近日警告,歐洲恐怖主義威脅日益嚴重,特別點名義大利等地攻擊事件頻傳,卻未受到足夠重視,若情勢持續惡化,最終恐怕上演「大規模屠殺」。

“Eventually you will see widespread slaughter in Europe”



Elon Musk with a bone chilling warning for the… pic.twitter.com/319wd1rUno