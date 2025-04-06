快訊／日本醫療直升機「轉送病患」疑中途墜海！　6人僅3人獲救

▲發生事故的疑似是福岡和白醫院所屬醫療直升機。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本一架救護直升機6日下午在執行任務時疑似在長崎縣對馬東方海域失聯。根據最新消息，機上6人僅3人獲救，其餘3人依舊失聯，目前仍在持續搜索中，不過相關單位並未公開獲救人員身分。

根據《長崎放送》報導，長崎縣危機管理課指出，發生事故的醫療直升機當時正在執行病患轉移任務，然而卻在6日下午突然失去聯繫。

福岡縣和白醫院表示，當時直升機上當時共有6人，包含1名30多歲的男性醫師、1名20多歲的女性護理師、1名病患及其親屬（性別與年齡未公開），其餘2人則分別為60多歲的男性機長與維修員。

壹岐消防署表示，目前已有3人被搜救直升機成功救出，但剩下3人仍下落不明，海上保安本部搜救人員仍在積極搜索中。

日本第七管區海上保安本部6日證實，該架醫療專用直升機是在長崎縣對馬東方海域失聯。而該架直升機當天從對馬機場起飛，原定飛往福岡和白醫院，沒想到卻未按時抵達目的地，因此相關人員隨即通報海上保安本部。

同時，對馬市消防本部也向相關單位回報稱，與該架直升機的無線電通訊突然中斷，之後便無法再取得聯繫，機上狀況不明。

由於事態嚴重，第七管區海上保安本部已緊急成立對策本部，並動員巡邏船與直升機投入搜尋。