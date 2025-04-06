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Cheap爆「女大生關說議員」！害基層警遭申誡　陳皇宇出面還原了

▲▼網紅cheap。（圖／記者屠惠剛攝）

▲網紅cheap。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

時常關注國內交通議題的網紅Cheap今（6日）在臉書發文爆料，台南市警第一分局一名員警，因拒絕將一名18歲女大生車禍案中「無辜車輛」列入筆錄，遭市議員陳皇宇關說施壓，最終該員警被記申誡處分，讓他開酸「台南第一分局又被關說了」。對此，陳皇宇和台南第一分局也出面澄清了。

根據Cheap說法，這起車禍發生在2月22日，一名女大生騎機車行經台南市東區崇善路的機慢車道時，因前方有車輛要進入驗車廠，她左切閃避未注意後方來車，與BMW轎車擦撞。事後女大生檢視行車紀錄器，認為前方停車導致事故，要求警方將該車列入筆錄，但承辦員警調閱監視器後認定該車無涉事故，因此兩度拒絕女方及其家屬的請求。

▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員陳皇宇。（圖／記者林東良翻攝）

為此，女大生家屬找上議員陳皇宇關說，分局長在議員施壓後，要求員警「配合」，但員警仍拒絕，最終遭記申誡處分。Cheap痛批，一個依法辦事的人，最後被犧牲，只因為有人想要特權、有人想要選票，「如果每一次都選擇沈默，那麼下次被踐踏的，可能就是你、是我，是每一個想要做對的事的人。」

針對Cheap說法，陳皇宇陳清，僅是接獲民眾陳情後，轉達希望警方能依法將女大生的主張納入筆錄中，強調「讓當事人陳述意見」並不構成關說，並反問「員警不是車禍鑑定單位，為什麼不能讓當事人補述意見？」對此，第一分局長章振國也強調，議員確實有來了解案情，但從頭到尾未與該名員警有接觸，否認施壓情節。

另外，第一分局督察組則說明，該員警遭申誡處分主要原因包括其服務態度不佳，並於3月製作第二次筆錄時，對女大生及其父親言詞不當，提及「找議員來施壓我就要聽嗎」等語，損害警譽，另也違反受理案件應受理民眾補充意見之規定。

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