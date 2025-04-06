緬甸強震3471死！女看救援片「認出姊姊的手」挖出遺體家屬痛哭

▲受困女子拇指戴戒指被妹妹認出。照片經模糊處理。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸3月28日發生震矩規模7.7強震（芮氏規模8.2），至今造成3471人死亡、4671人受傷，另有214人下落不明。救援隊推估曼德勒市區的天空別墅（Sky Villa）有數百人遭活埋瓦礫堆下，有家屬宣稱在救援影片發現受困親人的手，最終挖出一對姐妹的遺體，現場家人哭聲一片。

星洲網、瀟湘晨報等報導，這對過世的緬甸華裔姐妹分別為明豔珠及楊麗清，兩人在曼德勒從事翡翠玉石交易工作，都住在天空別墅D棟505房間，地震那天交易市場沒有開市，所以兩人並未外出前往市場。楊麗清還因為當日天氣太熱，決定待在房間內，沒想到短短數分鐘之後，就遇上大地震，活埋瓦礫堆下。

▲明豔珠（上）及楊麗清（下）都住在天空別墅D棟505房間。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

明豔珠及楊麗清分別是緬甸華裔明女士的親姊姊和表姐。明女士宣稱，在觀看天空別墅救援影片時，經過20多遍確認，發現受困瓦礫堆下的人就是姊姊明豔珠。影片中，女子回應救援人員的呼喊，搖了搖手。

已知明豔珠有把戒指戴在大拇指的習慣，明女士就是透過此細節確認活埋受困的人就是她姊姊。中國廈門藍天救援隊立刻制定營救行動計畫，反覆核對受困者位置，終於找到明豔珠與楊麗清，但當時兩人已經遇難。現場家屬哭聲一片，向救援隊下跪行大禮致謝，家屬也在5日凌晨發布明豔珠命喪強震的消息。

▲緬甸強震造成3471死亡、4671人受傷，還有214人下落不明。（圖／路透）

依據緬甸官媒統計數據，大地震至今造成3471死亡、4671人受傷，還有214人下落不明。路透指出，強震救援行動至今仍在進行中，但隨著部分地區開始降雨，救援工作變得更加複雜，也增加疾病風險。援助機構先前已經警告，極端高溫加上異常降雨，可能爆發霍亂等疾病。

聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹（Tom Fletcher）提到，許多民眾擔心還會有地震發生，目睹親友遺體從瓦礫堆下被抬出來，「我們需要為活下來的人提供帳篷與希望，協助重建破碎生活」，強而有力的協調行動就是盡可能挽救更多人命的關鍵。

在過去這一周，中國、印度、新加坡等國都動員救援隊前往緬甸地震災區協助搜救，美國也承諾要提供至少900萬美元援助災區。只不過美國對緬甸的援助行動已經因為外援計畫取消受到影響，美國國際開發總署前高階官員瑪希亞．黃（Marcia Wong，音譯）指出，趕到災區的3名國際開發總署員工已接獲將被解僱的通知。