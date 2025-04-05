女童爬山撿到特殊石頭！　竟是3800年前「青銅器時代」護身符

▲ 妮贊意外發現青銅器時代古物。（圖／X／@YossiBenYakar）

圖文／CTWANT

以色列（Israel）一名女童日前和家人前往以色列一處聖經故事遺址爬山，意外在地上發現一塊特殊的石塊，父母將石塊交給專家鑑定後，意外發現這顆石塊竟是距今3800年前「青銅器時代」的古物。

綜合外媒報導，3歲女童妮贊（Ziv Nitzan）日前跟家人前往距離耶路撒冷約20英里（約32公里）的亞西加（Tel Azekah）步道。此地被認為是聖經中大衛大戰歌利亞的地方，而妮贊走在步道上意外發現這顆特殊的石塊。

後來父母發覺，這塊石頭應該不是普通的石塊，於是將交給專家鑑定，未料竟是距今3800年前「青銅器時代中期」的迦南聖甲蟲護身符。

據悉，聖甲蟲護身符源自古埃及文化，象徵更新和重生。古代文物專家達芙娜（DaphnaBen-To）博士指出，聖甲蟲在這一時期被廣泛用作印章和護身符，通常帶有反映主人宗教信仰和社會地位的符號和訊息。

事實上，妮贊一家人前往的地點，在過去15年來一直是知名考古遺址，而妮贊的發現也展現在青銅器時代中、後期迦南與埃及之間的文化交流。以色列文物局（IAA）為表揚妮贊，也向一家人頒發感謝狀。

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