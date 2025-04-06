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世新大學《系所日》結合熱門戀綜　助考生掌握甄試關鍵

圖一：4月19日世新大學《系所日》活動，邀請考生與家長報名參加。（圖／世新大學提供）

▲ 4月19日世新大學《系所日》活動，邀請考生與家長報名參加。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

熱門戀愛實境節目《戀愛,重修中》以世新大學校園為背景，展現校園生活與頂尖教學場域，播出後迅速掀起話題。世新大學藉此熱潮，將於4月19日舉辦「114年度《系所日》申請入學指定項目甄試說明會」，邀請通過第一階段篩選的考生與家長親臨校園，深入了解學系特色與甄試準備，並近距離感受節目拍攝場景，為升學之路注入更多信心與期待。

圖三：《戀愛,重修中》拍攝於世新校園，展現甜蜜氛圍。（圖／世新大學提供）

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▲《戀愛,重修中》拍攝於世新校園，展現甜蜜氛圍。

《戀愛,重修中》展現了世新校園的多樣魅力，節目中的10位戀愛重修生在LVS智能攝製基地、多元教室、影音直播間等場域中展開情感互動，零腳本的真實演繹不僅吸引觀眾，也成為世新大學教育與產業合作的成功案例。節目中的戀愛偵查團由世新校友謝祖武、温昇豪、林映唯等人，以及社會心理學系副教授詹昭能共同組成，他們的專業觀察與推理讓節目更具深度與可看性，而這些拍攝場域將於《系所日》活動中對外開放，讓參與者近距離感受節目的真實氛圍。

世新大學四大學院——新聞傳播、管理、人文社會及法律學院，將於《系所日》活動中，為考生與家長提供深入了解學系的機會。各學系師長及學長姐將解說教學特色、課程內容與未來發展，並分享甄試經驗。同時，還可前往參觀智能攝影棚與全媒體大樓等校園導覽，體驗世新頂尖設備與創新環境。

圖二：《系所日》助考生與家長深入了解世新大學各學系特色。（圖／世新大學提供）

▲《系所日》助考生與家長深入了解世新大學各學系特色。

世新大學校長陳清河表示，此次活動不僅是為了幫助考生準備第二階段甄試，更是希望透過校園參訪與互動，讓考生與家長感受到世新大學的教育特色與學系魅力。他強調，世新大學致力於打造結合產學合作與創新教學的學習環境，讓學生在校期間即能累積實務經驗，為未來職場做好準備。

世新大學誠摯邀請通過第一階段篩選的考生與家長參加《系所日》活動，親身體驗《戀愛,重修中》的拍攝場景，感受節目中展現的校園生活與創新氛圍。活動不僅讓參與者掌握甄試準備方向，還能體驗世新學生在節目製作中展現的跨領域實務能力，了解學校培育AI傳播跨域專才的教育理念，為未來發展注入更多可能性。世新大學《系所日》活動報名表單：新聞傳播學院、管理學院、人文社會學院及法律學院。

圖四：世新大學智能攝影棚成《戀愛,重修中》多元場景拍攝地。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學智能攝影棚成《戀愛,重修中》多元場景拍攝地。

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