美選倒數10天「川普勝率走下坡」　民調拉鋸2黨氛圍大不同

▲賀錦麗與川普的選情依然膠著。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國民調整合網站FiveThirtyEight （538）數據顯示，賀錦麗以1%優勢微幅領先，而川普勝選機率已經從23日的巔峰56%下滑。儘管選情依舊膠著，兩黨卻呈現截然不同的氛圍，民主黨普遍悲觀，共和黨卻相當有自信。

根據538過去10天的平均民調，截至10月24日，賀錦麗以47%支持度，領先川普的46%。此外，她在密西根州贏過1%，在賓州、喬治亞州、威斯康辛州、內華達州領先不到1%，川普則在北卡州領先2%，在亞利桑那州領先1%。

538蒐集的全美及各州數據顯示，川普勝率從21日的53%，下降到10月24的51%。經濟學人也預測，川普的獲勝機率，23日達到巔峰值的56%，24日就下降到53%。

《衛報》分析，這些數字對於賀錦麗而言並不是一場災難，也難以標誌著川普的勝利。如果11月5日開票結果真的如此，賀錦麗甚至會贏得更多選舉人票。不過，從雙方陣營截然不同的氛圍中，很難看出這一點，因為現在民主黨相當悲觀，共和黨卻非常有自信。

賀錦麗越來越常警告，川普代表著法西斯主義與獨裁統治的到來，民主黨支持者也開始恐慌。美媒Axios創辦人艾倫（Mike Allen）及范德黑（Jim VandeHei）25日透露，「越來越多民主黨高層私下告訴我們，他們覺得副總統賀錦麗會輸。」與此同時，川普陣營似乎「自信到令人震驚」，已經開始討論明年的白宮職位，以及政策綱要細節。