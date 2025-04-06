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巨城櫃姐曝當日業績148！他以為1萬4糗了　內行笑：周年慶更扯

▲新竹巨城外觀、示意圖。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹巨城。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多新竹人超常逛巨城，營業額也很驚人。有網友表示，他聽巨城美妝品櫃位的櫃姐透露，當天的營業額是「148萬」，忍不住驚呆。就有內行留言指出，「巨城正常，周年慶的業績才誇張，目標是一天一億，每天破一億都會達標音樂，周年慶期間天天聽音樂。」貼文引來巨城小編轉發笑呼，「你把人嚇到了。」

「Big City遠東巨城購物中心」的臉書小編最近轉發一則Threads文，發文的網友表示，他日前到巨城支援，跟某櫃位的櫃姐聊天，好奇問對方你們今天營業額多少啊？」櫃姐很自然的回答「148」。

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原PO就納悶「一萬四千八嗎？」對方則說「不是，是148萬？」這讓他聽傻了，原來該櫃一天的營業額就148萬了。

結果，留言處就有人透露，「巨城正常，周年慶的業績才誇張，目標是一天一億，每天破一億都會播達標音樂，周年慶期間天天聽音樂。」巨城小編忍不住轉發笑呼，「你把人嚇到了。」

貼文引發熱論，「這還是沒有奢侈品店的業績」、「厲害的是沒精品還是可以達標」、「巨城的一櫃營業額真的不是隨便幾萬而已」、「大概7年前我曾經去看完早場電影，出來大概12點左右就聽到達標的音樂了…」、「一萬四千八只需要半位客人就搞定了。」

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