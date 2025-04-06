快訊／南韓大邱爆山火「消防直升機墜機」！　飛行員推測身亡

▲ 大邱北區發生山火，派出消防直升機灌救。（圖／南韓國土交通部）

記者陳宛貞／編譯

南韓大邱北區6日下午發生山火，派出5架消防直升機灌救，據《韓聯社》報導，稍早現場一架直升機不明原因墜機，大邱消防當局已證實此消息，推測飛行員已經罹難。

綜合《每日新聞》等韓媒，當地6日下午約3時12分，大邱市北區西邊洞山區燃起野火，地點在函芝山東北方及大邱外環公路西邊交流道北側，消防當局獲報後派出5架直升機灌救。

大邱北區廳稍早也向附近居民發出警報簡訊，要求禁止進入山區，並呼籲居民及登山客注意安全。