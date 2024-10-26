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川普：台灣若要美國保護，就應該支付保護費

▲▼共和黨總統候選人、美國前總統川普。（圖／路透）

▲共和黨總統候選人、美國前總統川普。（圖／路透，下同）

文／中央社

美國共和黨總統候選人川普接受全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問時再次提及，台灣若要美國保護，就應該支付保護費。

美聯社報導，這段在德州奧斯汀（Austin）錄製的訪談於今天晚上發布，時間長達3個小時。川普（Donald Trump）分享了許多他在造勢活動和其他訪問中曾經提過的故事，但也與喬羅根討論關於不明飛行物（UFO）是否存在等話題。

川普還批評以聯邦補貼大力扶植美國半導體製造業的作法，此一作為是美國總統拜登（Joe Biden）的標誌性成就。晶片製造商認為，這項立法讓價值數十億美元的新工廠得以興建，包括在選舉戰場州亞利桑那州。

川普也批評長期與美國結盟的台灣。他告訴喬羅根：「你知道，台灣偷了我們的晶片生意。他們希望我們提供保護，他們需要保護，但他們沒有為這項保護付錢。黑幫可是會收保護費的，對吧？」

▲▼共和黨總統候選人、美國前總統川普。（圖／路透）

川普過去也曾發表過類似言論，他先前接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他說：「他們確實搶走了我們大概百分之百的晶片生意，我認為，台灣應該付給我們保護費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」

川普並稱中國國家主席習近平是個「出色的人，不管你喜歡與否」。

喬羅根詢問川普是否會「充分承諾」將已退選的獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）納入他的執政團隊。

川普回應說：「喔，我絕對會。」但川普也表示，他與小羅勃甘迺迪在環境政策方面有所分歧。他說，他會告訴小羅勃甘迺迪「專注於健康，做你想做的任何事」。

小羅勃甘迺迪一直在散播對於疫苗的懷疑，拒絕接受科學家們壓倒性的共識，即接種疫苗的好處超過出現罕見副作用的風險。

此外，川普似乎再次考慮取消聯邦所得稅的想法，在喬羅根問他是否認真看待這件事時表示：「當然，有何不可？」

另一方面，川普說他「從不相信」外星生物造訪地球的說法，但不斷有人問他美國政府對於「來自太空的人」知道些什麼。他說在擔任總統時被告知「很多事」，但迴避了喬羅根詳細討論外星生物的請求。

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